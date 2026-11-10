23155 公里不间断飞行，澳航空客 A350-1000ULR 创下全球飞行距离最长商业航班纪录

IT之家 11 月 10 日消息，澳洲航空（Qantas Airways）近日创造了一项新的航空纪录。经国际航空联合会（FAI）认证，该公司一架空客 A350-1000ULR 客机完成了从澳大利亚墨尔本直飞法国图卢兹的飞行，成为全球飞行距离最长的商业航班，并因此被载入吉尼斯世界纪录。

当地时间，2026 年 7 月 27 日，这架 A350-1000ULR（超远程型）客机从澳大利亚墨尔本起飞，目的地为法国图卢兹。机上搭载了 3 名空客试飞员、2 名澳洲航空飞行员、5 名空客飞行工程师、2 名空客设计工程师，以及一名负责监督和核验飞行数据的国际航空联合会代表。航班数据还由 Flightradar24 提供监测支持。

IT之家注意到，此次飞行全程达到 12503 海里（约 23155 公里），对飞机的燃油容量、结构强度和发动机性能都提出了极高要求。

加装 2.09 万升油箱，航程增加近 1900 公里

为了完成这次超长距离飞行，空客以标准版 A350 为基础进行了多项改造。

首先，飞机新增了一个后部中央油箱，最大容量达到 20900 升，同时升级了燃油管路、燃油泵和温度监测设备，并配备氮气惰化系统，以降低燃油系统发生火灾或爆炸的风险。

经过这些改造，A350-1000ULR 的最大航程增加了最多 1000 海里（约 1852 公里）。

除了增加燃油容量，空客还强化了中央翼盒周围的关键承力结构以及起落架，并提高了飞机最大起飞重量，以便搭载更多燃油和有效载荷。

发动机方面，飞机采用罗尔斯 · 罗伊斯（Rolls-Royce）Trent XWB-97 发动机，并针对长时间低推力巡航进行了调整，以适应超远程飞行需求。

连续飞行超 24 小时，客舱专门针对长途舒适性优化

这次飞行耗时 24 小时 24 分钟。为了减轻乘客长时间飞行后的时差反应，客舱采用了特别设计的照明系统和餐食供应时间安排。

飞机还配备了更完善的机组休息设施，并将座位数量控制在 238 个，以较低的客舱密度换取更多活动空间。

其中一个特别设计是所谓的“健康活动区”（Wellbeing Zone），乘客可以在这里活动身体、伸展四肢，机舱内还设置了饮水站，方便乘客补充水分。

对于需要连续乘坐十几个小时甚至一天的乘客而言，这些设计有望改善长途飞行体验。

刷新纪录只是开始，澳洲航空押注“日出计划”

不过，这次飞行并不只是为了获得一项世界纪录。它实际上是澳洲航空一项名为“日出计划”（Project Sunrise）的长期商业战略的重要组成部分。

该计划旨在开通澳大利亚东海岸直飞伦敦和纽约的超远程航线，绕开传统长途航班必须在中途机场停留的限制，从而缩短整体旅行时间。

目前，从澳大利亚东海岸前往伦敦或纽约的航班，通常需要在新加坡、迪拜或多哈等地中转。即使只停靠一次，中转也可能额外增加至少 4 小时的行程时间。如果遇到航班延误，乘客还可能不得不在机场候机数小时。

澳洲航空认为，超远程直飞航班不仅能够节省时间，还可以面向商务旅客和高端休闲旅客收取更高票价，同时通过高级经济舱等产品提高单座收入。

此外，在其他航空公司尚未投资类似机型之前，澳洲航空有望暂时独占澳大利亚东部出发的此类直飞航线市场。

空客商用飞机业务首席执行官拉尔斯 · 瓦格纳（Lars Wagner）表示：“这一成就体现了空客与生俱来的开拓精神和创新能力。面对澳洲航空提出的挑战，我们的团队齐心协力，以高效且具备经济可行性的方式提升了 A350-1000 的航程，使其能够执行全球最长的商业航班。”

他还表示，飞机此次完成了 12503 海里的不间断飞行，充分证明了其执行超远程任务的能力，而打破世界纪录则是额外的惊喜。