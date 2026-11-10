理想汽车法务部声明“理想 i6 团购返佣”活动与公司无关，已就相关情况向警方报案

IT之家 11 月 10 日消息，理想汽车法务部刚刚发文，就关于网络社群以“理想 i6 团购返佣”为名招募人员下单的情况作出声明，称该活动与理想汽车无关，并提醒广大用户警惕“下单返佣”等承诺。

IT之家附理想汽车法务部声明原文如下：

请广大用户警惕“下单返佣”等承诺 ，不要向不明身份人员提供订单信息、验证码等资料。如掌握相关线索，可发送至 legal@lixiang.com；如遭遇财产损失，请保存相关记录并及时报警。

理想汽车 已就相关情况向警方报案 ，并将积极配合调查。

该活动与理想汽车无关 ，理想汽车未组织或授权任何组织、个人开展该活动。

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理想 i6 是理想汽车旗下一款中大型五座纯电 SUV，基于原生纯电架构打造，车身尺寸为 4950×1935×1655mm，轴距 3000mm，全系标配 AD Max 高阶辅助驾驶系统。该车型于 2025 年 9 月 26 日首次上市，起售价 24.98 万元。

2026 年 10 月 28 日，理想汽车正式发布 2026 款理想 i6，全国统一零售价 24.98 万元，首销期限时权益价格为 23.98 万元。官方称，理想 i6 上市一年累计销量近 19 万辆，用户净推荐值（NPS）达到 80.2 分。值得注意的是，这并非理想汽车首次就冒用其名义的诈骗行为发布声明。2026 年 11 月 5 日，理想汽车法务部曾发文称，有不法分子假借“理想汽车”名义向车主发送诈骗短信，声称车辆涉及“气囊召回”，要求车主在 2 小时内通过短信所附网址办理手续，并以“逾期取消质保服务”等说法催促操作，理想汽车澄清并不存在所谓“气囊召回”事项。

理想汽车采用直营销售模式，官方渠道之外的所谓“团购返佣”“下单返现”等活动均非官方组织。理想汽车此前已提示用户，如掌握相关侵权或违法线索，可通过 legal@lixiang.com 提供。