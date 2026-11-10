Anthropic IPO 每股定价区间 70-78 美元，剑指 1.4 万亿美元完全摊薄估值

IT之家 11 月 10 日消息，据美国 CNBC 今天（10 日）晚间报道，Anthropic 最新更新的上市申请文件显示，公司计划通过首次公开募股（IPO）发行 8.25 亿股股票，发行价定为每股 70 至 78 美元（现汇率约合 468.1 至 521.6 元人民币）。

如果按 78 美元（现汇率约合 521.6 元人民币）的发行价上限计算，Anthropic 最多可通过 IPO 筹集 643.5 亿美元（现汇率约合 4,302.82 亿元人民币），完全摊薄后的估值最高可达 1.405 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 9.39 万亿元人民币）。相比之下，公司今年 5 月融资时公布的估值为 9,650 亿美元（现汇率约合 6.45 万亿元人民币）。

Anthropic 还宣布与 AMD、博通、谷歌、美光、微软、英伟达和台积电达成协议，七家公司将通过私募配售认购总价值 260 亿美元（现汇率约合 1,738.51 亿元人民币）的 Anthropic N 类普通股，认购价格与 IPO 发行价一致。

这部分股份不纳入此次 IPO 的注册范围，也不受承销商禁售协议限制。

Anthropic 高管准备向投资者推介股票之际，美国政治环境出现动荡。上周的美国中期选举中，民主党赢得国会两院控制权，多个可能拖慢 AI 基础设施建设的州级公投提案获得通过。

股市对 AI 投资热潮的态度也越来越谨慎，投资者担心利率上涨会推高借贷成本，使需要大量举债购买昂贵基础设施的企业难以承受。

CNBC 上周报道称，Anthropic 部分投资者预期公司的上市估值可能低于此前的目标。Anthropic 直到不久前还希望获得 2 万亿美元（现汇率约合 13.37 万亿元人民币）估值，然而，有股东向 CNBC 透露，现在能否达到 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.03 万亿元人民币）都存在疑问。一名投资者认为，这个目标也有些勉强。

如果 Anthropic 按计划于本月登陆纳斯达克，股票代码为“ANT”，届时距离 SpaceX 上市仅约五个月。SpaceX 此前通过创纪录的 IPO 募集 857 亿美元（现汇率约合 5,730.4 亿元人民币），市值现略低于 2 万亿美元（现汇率约合 13.37 万亿元人民币），与上市时的估值基本相当。

财务数据显示，Anthropic 今年前九个月营收 332.4 亿美元（现汇率约合 2,222.62 亿元人民币），同比增长约 1200%；净亏损则达到 1,040 亿美元（现汇率约合 6,954.05 亿元人民币），主要来自可转换票据及衍生负债的公允价值变动。招股文件显示，公司 2025 年同期亏损 251 亿美元（现汇率约合 1,678.33 亿元人民币）。

Anthropic 联合创始人在招股说明书中写道：“我们希望帮助人类安全度过这场技术变革，开拓新的探索领域，迎来奇迹时代。无论机构还是个人，只要成为我们的股东，就能参与这一事业。我们希望你们与我们怀有同样的抱负，共同将这个目标变为现实。”