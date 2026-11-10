高盛预计 Anthropic 2030 年营收突破 6000 亿美元，并跻身全球营收最高企业之列

IT之家 11 月 10 日消息，据英国《金融时报》今天（10 日）晚间报道，作为 Anthropic 上市牵头投行的高盛，对 Anthropic 的未来给出了乐观预测：营收到 2030 年将突破 6,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4.01 万亿元人民币），是 2025 年的 130 多倍。

高盛向一名潜在投资者披露的预测显示，Anthropic 今年的营收预计约为 520 亿美元（现汇率约合 3,477.02 亿元人民币），2027 年增至 1,360 亿美元（现汇率约合 9,093.75 亿元人民币），2029 年达到 4,420 亿美元（现汇率约合 2.96 万亿元人民币），到 2030 年进一步突破 6,000 亿美元（现汇率约合 4.01 万亿元人民币）。

相比之下，Anthropic 在 2025 年的营收仅为 46 亿美元（现汇率约合 307.58 亿元人民币）。

成立仅约 6 年的 Anthropic 增速惊人。如果高盛的预测成真，Anthropic 将在营收规模上跻身全球最大企业之列。

不过，高盛预计，Anthropic 直到 2030 年才能实现自由现金流转正，届时将达 336 亿美元（现汇率约合 2,246.69 亿元人民币）。

尽管 Anthropic 今年前三个季度实现了正自由现金流，但高盛预计，今年第四季度将净流出 128 亿美元（现汇率约合 855.88 亿元人民币），2027 年的净流出规模更将达到 657 亿美元（现汇率约合 4,393.09 亿元人民币）。

按照拟定发行价区间的上限计算，Anthropic 估值将达到 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.36 万亿元人民币）。

据悉，Anthropic 预计将在美国感恩节前完成上市。高盛预计，Anthropic 的营业亏损将在 2027 年达到 404 亿美元（现汇率约合 2,701.38 亿元人民币）的峰值，2029 年实现营业利润转正，到 2030 年，营业利润将达到 652 亿美元（现汇率约合 4,359.65 亿元人民币）。

如果营收达到高盛的预期，Anthropic 将跻身全球营收最高的企业之列。Visible Alpha 汇总的分析师预期显示，亚马逊今年的营收预计约为 8,300 亿美元（现汇率约合 5.55 万亿元人民币），英伟达 2027 年的营收则有望达到 7,000 亿美元（现汇率约合 4.68 万亿元人民币）。