Anthropic 发布 IPO 路演视频正式启动最高 643.5 亿美元募资计划，估值约在 1~1.4 万亿美元

IT之家 11 月 11 日消息，当地时间 11 月 10 日，Anthropic 正式宣布启动首次公开募股（IPO）路演，并公布股票发行计划。

根据公告，Anthropic 此次拟发行 8.25 亿股 A 类普通股，发行价格区间为每股 70 至 78 美元。按照发行价上限计算，本次基础发行规模最高约为 643.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,302.82 亿元人民币）。

根据 Anthropic 官方披露的发行安排，此次发行的 8.25 亿股股票中，有 8.01351354 亿股由 Anthropic 自身发行，另外 2364.8646 万股由部分现有股东出售。Anthropic 不会从现有股东出售股票所得款项中获得收益。

此外，Anthropic 预计授予承销商一项为期 30 天的额外购股选择权，允许承销商额外购买最多 1.2375 亿股 A 类普通股。若该选择权全部行使，实际发行股份数量和募资规模还将进一步增加。

Anthropic 已申请将 A 类普通股以股票代码「ANT」在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。公司表示，相关证券注册声明已经提交 SEC，但尚未生效。在注册声明生效之前，相关股票不能出售。

路透社进一步报道称，Anthropic 此次 IPO 还将配合一项独立的私募配售交易，计划向包括谷歌、英伟达、AMD、博通、美光、微软和台积电在内的投资方发行价值 260 亿美元（现汇率约合 1,738.51 亿元人民币）的 N 类普通股。若将 IPO 和这项私募配售合并计算，相关融资规模最高可达 904 亿美元（现汇率约合 6,044.67 亿元人民币）。

估值方面，路透社报道称，按照发行价区间上限计算，Anthropic 完全稀释后的估值约为 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.36 万亿元人民币）；如果不计入股票期权和限制性股票等潜在股份，估值约为 1 万亿美元（现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。高盛和摩根士丹利担任此次 IPO 的主要承销商。

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