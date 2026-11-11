央视曝光 MCN 机构暴力起号手段：演绎“取消外卖”“下架外卖”虚假剧本放大对立情绪

IT之家 11 月 11 日消息，据央视新闻昨天报道，近日，社交媒体上出现一批商家“取消外卖”“下架外卖”的短视频。这些视频没有口播、没有对白，画面近乎静止，略显粗糙的拍摄手法，吸引了大量网友留言。

一家四川宜宾的牛肉面馆经营的账号将画面呈现得更具冲突性 —— 两位店员“押送”着另一位经营者，经营者头戴黑色塑料袋作下蹲姿势，手指指向横幅上的字。

记者前往该牛肉面馆的一家分店，询问这则短视频是如何创作出来的，对方称创意由专业运营人员提供，目的是推到视频平台的“同城”页面，吸引网友到店里吃面。

IT之家从原报道获悉，另一家同在宜宾的酒楼也发过相同模板的短视频，酒楼老板透露，他只承接宴席，从未上架外卖，拉着“取消外卖关闭直播”横幅拍短视频的创意，来自他请的视频账号运营者。“这条举着横幅的短视频是我搞着耍的，他说做这个现在还比较火，顺手就拍了一个，只是提高酒楼的知名度。”酒楼老板补充介绍。

另一家发布过相同视频的餐馆是个半开放式档口，门前的户外区域仅摆放了三张餐桌，堂食空间相当有限。记者走访时，正好有一名骑手来取外卖。餐馆店员承认，店铺一直有外卖业务，发布这条短视频是因为老板加入了一个协会。

这位店员口中的“协会”，在每条同模板短视频的横幅中都出现过 ——“四川同舟会”。发布相关视频的账号不限于餐饮行业，一家服装店的老板也在视频中举出了同样的横幅。这家服装店的店员证实，四川同舟会所在的公司正是她们店铺短视频账号的运营公司。

该公司的一条短视频是这么说的：“让老板花最少的时间、最少的钱，拿到最大的流量”“四川新媒体最落地的歪嘴哥，四川商家账号代运营的第一人‘槟榔哥’，全国有优质的项目，老雷给你放大 100 倍！”

记者来到运营“四川同舟会”的四川时舟文化传媒有限公司。据“槟榔哥”介绍，他负责为实体商家代“起号”和吸引流量，“歪嘴哥”培训短视频和直播的自运营技能，而发起人老雷出身房地产行业，三人计划通过社群不断拓展，搭建起一个集合各行业资源的抽成平台。

面对记者想做实体餐饮店营销的咨询，“槟榔哥”建议可以先通过他的团队代运营一个账号，掌握流量密码；而“取消外卖关闭直播”这一拍摄模板，正是他亲测好用的“起号利器”。

他介绍：“当时我们拉横幅这个创意全网模仿，有些人用 AI 模仿我们都拿到了大结果。一开始没有铁粉，没有人给我们点赞、转发怎么办？就只能用一些手段去获取流量。横幅这个版块是我们测试出来的，你看那个视频没有什么质感可言，我是故意的。”“槟榔哥”还向记者承认，这就是“暴力起号，先把账号打起来”。

如果餐饮店不愿意放弃外卖和直播业务，岂不是和短视频传播的“取消外卖取消直播”内容有出入？“槟榔哥”对此坦言，他代为运营短视频账号的近二十个实体商家中，有很多都在做外卖、开直播，还有一些商家属于家装、美发等非餐饮行业，是否“言行合一”并不重要。

在“槟榔哥”的运营策略里，实体商家做短视频账号，一要有曝光，二要有“同城”曝光，第三才是精准曝光。他补充介绍，公司推出的商家自运营培训收费更低，但建议先交给他的团队完成“起号”、稳定流量，形成一定网络品牌效应后，店主再学习运营技巧、接手账号管理。“3800 元一个月，给你们出 15 条视频，两天一条，策划、内容、剪辑、账号全部由我们负责，有客户就给你弄过来，还教你们怎样把后台维护好。一个月 3000 多块钱交给我们，这个账号真正起好了以后，会有成千上万倍的回报。”“槟榔哥”推销道。

实际上，这并非“取消外卖”相关话题第一次被用于引流甚至牟利。不久前就有一批账号发布了“下架外卖平台”的视频，出镜者来自不同城市，均以餐饮商家口吻发布口播视频，使用文案高度一致。

记者对其中多个账号溯源后发现，其运营者并非餐饮商家，也从未开通过线上外卖业务。而这些视频带来的流量，最终导向一家名为“福源找铺”机构的付费培训课程及商铺中介业务。上述账号多以“福源找铺 + 城市名 + 昵称”命名，形成了明显的账号矩阵，它们既是传播渠道，也是承接商业转化的工具。

公开信息显示，MCN 机构或营销号借“下架外卖”等争议话题批量制造不实内容吸引关注，再将流量用于卖课或推广商业服务，已有被相关部门处置的先例。

2025 年 12 月起，网民张某编造并传播“宁波外卖商家集体下架平台”等不实信息，借机售卖“盈利增长班”“咨询方案班”“连锁 MBA 班”等商业课程牟利，今年 2 月，张某被公安机关依法行政拘留。

然而“取消下架外卖”等相似的话题，不同的制作模板，再搭建账号矩阵跟拍扩散…… 高度一致的操作方式仍活跃在短视频平台上，包括但不限于，餐饮店老板怒砸外卖机、员工在身后鼓掌叫好，视频文案用大字展示“经济专家建议取消外卖关闭直播”等等。

中国政法大学副教授朱巍指出，MCN 机构借此话题制作了一类具有冲突性的视频脚本，并由此开启了流量生意的入口。这实际上是把线上经济和实体经济进行了二元对立、非黑即白的呈现，把非常复杂的经济学原理压缩成了一个具有‘拉踩引战’效果的视频。

只要信息产生了对立关系，就一定会引发两派不同的观点，不管你支持或否定或好奇，大家都会把它转化成能直接看到的点赞、转发或评论，就是所谓的“流量”。

按照中央网信办秘书局发布的《关于加强“自媒体”管理的通知》，“自媒体”在发布涉及公共政策、社会事件等相关信息时，网站平台应当要求其准确标注信息来源，发布时在显著位置展示；网站平台应当要求“自媒体”对其发布转载的信息真实性负责。

中国人民大学新闻与社会发展研究中心研究员唐铮认为，一些 MCN 机构使用激化矛盾的方式刻意制造“平台与实体商家对立”的话题、批量生产虚假内容，靠高度压缩的情绪化口号获得流量和收入，一般大众很难从视频上判断这些是商家的真实选择还是机构策划的流量生意，污染了网络信息环境，扭曲了真实表达空间，不仅会让公众和社会形成错误认知，还会增加社会治理成本。