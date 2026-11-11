微软 Win11 推送 11 月累积更新：更新自动播放对话框、修复部分 USB 音频“代码 10”错误

IT之家 11 月 11 日消息，在本月补丁星期二活动日（11 月 10 日），微软面向 Windows 11 26H2/25H2/24H2 系统，推送累积安全更新 KB5132061，安装后系统版本号分别升至 26300.9974、26200.9974 和 26100.9974。其中，24H2 此次仅覆盖企业版和教育版。

此次更新重点解决多项影响日常使用的问题，其中最值得关注的是修复此前部分 USB Audio 1.0 音频设备可能无法启动，并在设备管理器中显示“错误代码 10”的故障。

针对办公场景，本次更新还修复了通过系统设置添加 Active Directory 中发布的打印机后，可能出现“参数错误”、导致添加失败的问题。

安全方面，微软继续扩大安全启动新证书的自动部署范围，并加强 NTLM 身份验证和 PowerShell 脚本签名校验。部分编码不规范的已签名脚本可能因此无法通过验证，需要调整编码后重新签名。

IT之家附上官方更新日志内容如下：

当您将手机、相机或移动硬盘等设备连接到电脑时，更新自动播放对话框。更新后的体验支持深色模式，对文本缩放和显示设置的响应更加灵敏，并且自动播放通知会显示在通知中心，方便您快速访问。

放大镜中的对比度主题切换功能可以减少屏幕眩光，同时保持照片、视频和图表中的原始颜色。

支持每个显示器独立缩放的放大镜，允许每个显示器使用自己的缩放级别，同时将放大后的视图保持在该显示器内 —— 以及多显示器设置的视口锁定。

支持在受支持的 Microsoft 365 应用（包括 Word 和 PowerPoint）以及 Microsoft Edge 中受支持的 Web 内容中朗读和浏览数学公式。

在 PhoneLink 中，无需打开项目，即可将鼠标悬停在最近的消息或通知上，直接在“开始”菜单中预览其内容。

用户可通过 Windows 更新获取补丁，也可从微软更新目录下载独立安装包。截至官方说明发布时，微软表示尚未发现该更新的已知问题。