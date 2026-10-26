马斯克确认 SpaceX 完成 400 亿美元债务融资，用于购买 GPU

IT之家 10 月 26 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在社交平台 X 上公开表示，SpaceX 已完成 400 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,675.68 亿元人民币）的债务融资，主要用于购买预计在 2027 年第一和第二季度交付的 GPU 算力硬件。

马斯克表示：“这笔资金主要是可赎回债务，用于支付将在（明年）第一季度和第二季度交付的 GPU 采购款项。这对本季度而言并非主要影响因素。”

在马斯克发帖前，路透社本月早些时候曾报道，SpaceX 正与多家银行和资产管理机构洽谈筹集 400 亿美元（现汇率约合 2,675.68 亿元人民币），用于购买英伟达的人工智能芯片。

这笔巨额融资凸显了 AI 浪潮下庞大的资本需求。当前，各大科技巨头纷纷竞相抢购先进处理器，并加速构建支撑 AI 研发所需的算力基础设施。

2026 财年第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月），SpaceX 营业总收入 145.75 亿美元（现汇率约合 974.95 亿元人民币），同比增长 161%；毛利润 90.97 亿美元（现汇率约合 608.52 亿元人民币），同比增长 216.86%；毛利率：62.42%，同比增长 10.93 个百分点；归母净利润 44.04 亿美元（现汇率约合 294.59 亿元人民币），同比扭亏为盈。