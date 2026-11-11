苹果 MacBook 迈入触控时代：音乐人 Labrinth 现场实操，用指尖搓出高燃新歌

IT之家 11 月 11 日消息，科技媒体 9to5Mac 昨日（11 月 10 日）发布博文，报道称音乐人 Labrinth 使用苹果首款触控 MacBook Pro，在公开直播情况下创作出新单曲《Surrender》，目前已上线 Apple Music 平台。

在本次公开直播中，音乐人 Labrinth 在洛杉矶市中心的 Apple Tower Theatre 内，使用新款触控屏 MacBook Pro 和 Logic Pro 13，从零开始创作并在一夜间完成录制。整个过程通过他的 YouTube 频道直播，观众不仅能观看歌曲如何成形，还能参与提问。

根据苹果发布的介绍视频，Labrinth 使用配备 PROLED XDR 显示屏的苹果首款触控 MacBook Pro，在 Logic Pro 13 中调整均衡器包络、处理采样、调节 Remix FX 效果，甚至直接点击屏幕上的琴键演奏。原本需要通过鼠标或触控板完成的部分操作，由此变成了直接触摸屏幕的交互。

在完成创作后，Labrinth 形容称：“我现在真的可以触摸我的项目了。”随着完整单曲上线，苹果也在官方 YouTube 频道发布了现场创作的精华短片，浓缩呈现本次音乐实验过程。IT之家附上相关视频如下：