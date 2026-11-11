恐影响部分游戏性能：微软 11 月 Win11 累积更新扩大自动启用“内存完整性”

IT之家 11 月 11 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 11 日）发布博文，报道称在本月补丁星期二活动日（11 月 10 日）中，微软面向更多符合条件的 Windows 11 25H2 以及 26H2 设备，扩大自动启用部署“内存完整性”（Memory Integrity）安全功能。

此次调整涉及 25H2 和 26H2 版本，采取分批推送方式；用户此前若已手动关闭，系统不会自动重新开启，企业管理策略也仍享有优先权。

IT之家曾于今年 9 月报道，内存完整性保护（Memory Integrity）也称受虚拟机监控程序保护的代码完整性（Hypervisor-protected Code Integrity，HVCI），建立在基于虚拟化的安全（VBS）之上。

内存完整性相当于为系统核心增加一道隔离防线，利用硬件虚拟化创建隔离环境，在独立的安全环境中检查代码，防止恶意驱动程序向系统内核植入未经验证的代码。

该媒体指出该功能的主要争议聚焦在游戏表现上。微软曾于 2022 年承认，在部分游戏设备及场景下，开启内存完整性后可能影响性能，而且部分驱动和游戏反作弊软件可能存在兼容性问题。

微软目前提供临时关闭、游戏结束后重新开启的优化选项。用户可进入“Windows 安全中心 → 设备安全 → 核心隔离详细信息”，查看内存完整性状态。