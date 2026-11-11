MONTECH 推出 KING 95 3D 三面玻璃机箱、LINK FAN INF 120 磁吸风扇

IT之家 11 月 11 日消息，MONTECH（君主科技 / 蒙泰克）今日宣布推出 KING 95 3D 双舱式 ATX 中塔机箱、LINK FAN INF 120 磁吸风扇，以迎接品牌十周年。

KING 95 3D 在承袭 KING 95 系列 15° 曲面玻璃设计的基础上加入顶部强化玻璃，构成三面展示视野；机身整合共有 118 颗 LED 灯珠的轮廓 ARGB 灯条；另有铝合金 I/O 面板、MONTECH 十周年纪念铭牌。

该机箱支持 ATX 主板，兼容背插；扩展卡限长 450mm、ATX 电源限长 220mm、处理器散热限高 172mm；可同时安装 1 个 3.5" 硬盘和 2 个 2.5" 硬盘；提供 10 个 120mm 风扇位，底部风扇支架提供最高 8° 倾角调整。

LINK FAN INF 120 风扇具备无限镜灯效与模块化串接设计，提供正向 / 反向扇叶、黑 / 白配色、单颗 / 三入组选项，其中三入组随附 LUMI HUB 控制器。

MONTECH 这波新品的中国大陆市场售价如下：