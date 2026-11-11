消息称 Anthropic 承销商考虑上调 IPO 发行价，估值或突破 1.5 万亿美元

IT之家 11 月 11 日消息，据英国《金融时报》报道，在投资者认购需求异常旺盛的推动下，Anthropic 的承销商正在考虑提高这家人工智能公司的首次公开募股（IPO）发行价。就在不到一天前，Anthropic 刚刚披露，公司计划于下周上市，目标估值约为 1.4 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 9.36 万亿元人民币）。

据五位知情人士透露，承销商已表示，预计将把股价上调至周二早些时候提交的文件所公布的每股 70 至 78 美元（现汇率约合 468.1 至 521.6 元人民币）区间之上。未来几天，Anthropic 的目标估值可能因此提高至 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.03 万亿元人民币）甚至更高。

发行价上调还将推动 IPO 募资总额突破 1,000 亿美元（现汇率约合 6,687.76 亿元人民币）。三位 Anthropic 投资方表示，公司目前更关注通过上市尽可能多地筹集资金，以支持计算能力方面的巨额开支，而不是一味追求更高的估值。

Anthropic 周二表示，此次 IPO 计划募资最高 640 亿美元（现汇率约合 4,280.16 亿元人民币），有望成为有史以来规模最大的 IPO 之一。如果市场认购需求超过发行规模，公司还可以通过超额配售权（俗称“绿鞋机制”）额外募集近 100 亿美元（现汇率约合 668.78 亿元人民币）。

与此同时，Anthropic 还宣布了一项与 IPO 同步进行的私募配售计划。谷歌、英伟达和微软等战略合作伙伴将按照 IPO 发行价，合计向公司投资 260 亿美元（现汇率约合 1,738.82 亿元人民币）。

此次 IPO 由高盛和摩根士丹利牵头承销。知情人士称，两家投行在周二启动投资者路演后，收到了大量积极的认购意向，因此预计将推动公司进一步提高发行价。

按照周二提交的文件计算，若将员工股票期权及其他受限股份纳入考虑，Anthropic 的完全稀释后估值区间为 1.26 万亿至 1.41 万亿美元（现汇率约合 8.43 万亿至 9.43 万亿元人民币）。

此次上市预计将在下周进行，但当前金融市场环境并不稳定。就在几天前，美国中期选举引发科技股大幅下跌，导致市场市值蒸发 3.2 万亿美元（现汇率约合 21.4 万亿元人民币），令华尔街投资者感到不安。

尽管市场随后有所反弹，但这轮暴跌表明，市场情绪可能在短时间内迅速逆转。与此同时，杠杆操作也放大了不少投资机构的投资收益和亏损。

一位大型投资机构的投资者表示：“在当前市场环境下，一个周末就足以发生天翻地覆的变化。”

随着市场对人工智能投资热潮能否持续的疑虑不断增加，Anthropic 的投资者近几周也下调了此前追求 2 万亿美元（现汇率约合 13.38 万亿元人民币） IPO 估值的预期。

Anthropic 一直试图打消外界对其营收增长能否跟上巨额资本开支的担忧。公司计划在未来几年投入约 9,000 亿美元（现汇率约合 6.02 万亿元人民币），用于计算能力和基础设施建设。

Anthropic 向投资者透露，公司 10 月份的年化营收已达到 810 亿美元（现汇率约合 5,417.08 亿元人民币），第三季度营收则为 170 亿美元（现汇率约合 1,136.92 亿元人民币）。

作为 Anthropic 的主要竞争对手，OpenAI 周二也向投资者披露，公司第三季度营收同比增长 50%，达到 100 亿美元（现汇率约合 668.78 亿元人民币）。一位直接了解相关情况的人士证实了这一消息。

晨星公司（Morningstar）的分析师认为，Anthropic 的合理股权价值约为 1.7 万亿美元（现汇率约合 11.37 万亿元人民币）。不过，考虑到其产品的市场普及速度存在很大不确定性，公司估值可能在 5,000 亿美元至 3 万亿美元（现汇率约合 3.34 万亿元至 20.06 万亿元人民币）之间波动。这一巨大区间也反映出市场对于人工智能热潮能否长期持续缺乏把握。

与此同时，一些已经获得 Anthropic IPO 配售份额的投资者，开始将部分股份转售给其他买家。这种做法与今年 6 月 SpaceX 上市前出现的类似交易如出一辙。

一家纽约券商周二表示，正代表一家风险投资公司出售价值最高 5 亿美元（现汇率约合 33.44 亿元人民币）的 Anthropic 股份。相关信息显示，这些非公开交易的股份报价，比 Anthropic 最终确定的 IPO 发行价高出 4%。

另一家风险投资机构则通过特殊目的载体（SPV）提供价值 12.5 亿美元（现汇率约合 83.6 亿元人民币）的股份，交易对应的公司估值为 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.03 万亿元人民币）。SPV 是一种专门设立的投资实体，上市前投资者可以借此持有股份，并向其他买家出售部分持仓。

不过，Anthropic 已开始限制 SPV 的使用，并警告称，对于某些 IPO 前股权二级市场经纪商提出的股份交易，公司将不予认可。