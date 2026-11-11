Anthropic 宣布额度免费重置：Pro、Max、Ultra 和 Team 用户可领，Claude 支持更多 MCP Apps 扩展

IT之家 11 月 11 日消息，Anthropic 今日宣布修复了一项小 Bug，并为 Claude Pro、Max、Ultra 和 Team 用户提供一次免费的完整额度重置，覆盖所有模型及使用限制。

Anthropic 表示，此前有部分小问题导致 Claude 用户的词元消耗量超出预期。虽然这些问题并未影响所有用户，但此前推出的 Fable 额度重置活动，对已经用完所有模型每周使用额度的用户帮助有限，因此公司决定额外提供一次完整额度重置，以为用户提供弥补。

同时，Anthropic 宣布进一步扩大 Claude 对 MCP Apps 的支持，允许第三方开发者将完整应用界面嵌入 Claude，而不再局限于此前主要以对话内交互视图呈现的方式。

根据 Anthropic 官方博客，此次升级支持更多 MCP 扩展能力，包括 App Tools（应用工具）和 Embedded Sites（嵌入式网站）。开发者可以将完整应用运行在 Claude 内部，用户无需在不同浏览器标签页之间切换，即可直接使用第三方应用，并让 Claude 在其中协助完成操作。

具体而言，用户可以将连接的工具打开在 Claude 对话旁边，也可以将其扩展至全屏。Claude 能够直接修改用户当前打开的页面、表格行或文件，相关操作仍需经过用户授权，修改结果会同步显示在对应应用中。

Anthropic 此次还介绍了多款支持交互式连接器的应用，包括 Adobe、Atlassian、Box、HubSpot 和 Notion。例如，用户可以让 Claude 编辑 Confluence 文档、修改 Box 文件、创建 Notion 文档或数据库，以及通过 Adobe 工具编辑照片和 PDF 文件。

目前，相关功能正在 Claude 网页版和桌面客户端逐步推出，属于新版 Claude 使用体验的一部分。用户需要获得新版界面或由所在组织开启相关功能。对于开发者而言，新增 MCP Apps 能力目前处于公开预览阶段，可以通过 Anthropic 官方开发文档开始构建应用。

Anthropic 表示，MCP Apps 基于开放的 Model Context Protocol（模型上下文协议）扩展构建。开发者创建的 MCP App 并不局限于 Claude，也可以运行在其他支持该扩展的 AI 应用中。