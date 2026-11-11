SpaceX 星舰助推器转运至发射台，第 15 次试飞将首次尝试完整回收火箭

IT之家 11 月 11 日消息，SpaceX 距离星舰（Starship）巨型火箭第 15 次试飞又近了一步。

IT之家注意到，当地时间 11 月 10 日，SpaceX 宣布，已将最新一枚星舰一级助推器超级重型助推器 22 号（Super Heavy Booster 22）转运至美国得克萨斯州南部星际基地（Starbase）的发射台，为第 15 次试飞做准备。这次试飞计划于当地时间本周五（11 月 13 日）进行。

在即将到来的发射测试中，SpaceX 计划首次尝试同时回收超级重型助推器和星舰上面级飞船：两者都将尝试通过发射塔上的一对机械臂，也就是俗称的“筷子”，完成空中捕获。这将是人类航天史上首次尝试完整回收一枚进入轨道的火箭。

SpaceX 表示，22 号助推器抵达发射台后，已经用于最后阶段的捕获测试，其中包括在预定捕获高度进行悬吊夹紧测试。

SpaceX 当天在 X 平台发布了四张照片，展示这枚庞然大物的转运和测试过程。超级重型助推器由 33 台新一代猛禽（Raptor）发动机提供动力。第一张照片拍摄于星际基地的一座“巨型舱”装配厂房内，记录了助推器转运前的状态；另外三张照片则展示了它被发射塔机械臂夹住，并高高悬挂在得克萨斯州南部的天空中。

此前，SpaceX 已经在星舰试飞任务中多次使用发射塔的“筷子”机械臂，并成功完成过三次超级重型助推器的空中捕获。

不过，SpaceX 从未尝试过捕获星舰上面级飞船。与助推器相比，飞船飞行高度更高、距离更远，因此捕获难度也更大。此外，直到 9 月 28 日进行的第 14 次试飞，星舰才首次成功进入轨道。

因此，第 15 次试飞将再次创造新的纪录。如果一切按计划进行，这次任务也将让外界提前看到星舰未来的常态化运营模式。SpaceX 计划在今后的正式星舰任务中回收超级重型助推器和上面级飞船，以提高火箭的重复使用效率，进一步提升发射频率。

SpaceX 希望星舰能够实现极高的发射频率，以便加快建设星链 V3（Starlink V3）宽带卫星网络，以及规模更大的 Starmind AI 数据中心网络。

埃隆 · 马斯克（Elon Musk）此前甚至表示，SpaceX 的目标是到 2030 年实现每年发射 1 万次星舰。

按照目前的安排，如果一切顺利，第 15 次试飞将于周五从星际基地发射，发射窗口持续 75 分钟，于美国东部时间下午 5 时 45 分开启。发射约 6 分 30 秒后，超级重型助推器将返回星际基地，尝试由发射塔机械臂捕获。

星舰上面级飞船的返回则要晚得多，预计将在发射约 22 小时后进行。在此期间，飞船将向近地轨道部署 26 颗星链 V3 卫星，并绕地球飞行 14 圈，随后尝试完成回收。