IT之家 11 月 11 日消息，据央视新闻今日报道，国家广播电视总局公布 2026 年前三季度广播电视服务业主要数据情况。

经初步统计，2026 年前三季度全国广播电视服务业总收入 11330.88 亿元，同比增长 8.02%。其中，实际创收收入 10184.56 亿元，同比增长 8.97%。

按主体分，广播电视机构总收入 4931.95 亿元，网络视听服务机构总收入 6398.93 亿元。全国广播节目播出时间 1151.19 万小时，电视节目播出时间 1377.99 万小时。IT之家查询获悉，截至 9 月末，全国有线电视实际用户 2.04 亿户，广电 5G 用户超过 4400 万户。

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文中提到的广电 5G 用户，指的是中国广播电视网络集团有限公司（简称“中国广电”）推出的移动通信业务。中国广电是继中国移动、中国联通、中国电信之后，国内第四大基础电信运营商，于 2022 年 6 月正式启动 192 号段放号，采用 700MHz 频段，并与中国移动共建共享 700MHz 网络。

从增长轨迹看，广电 5G 用户数呈现“前快后慢”的特征：2022 年底约 550 万户，2023 年底增至 2300 万户，2024 年底达 3275 万户，2025 年底接近 4200 万户，2026 年 6 月末接近 4400 万户，至 9 月末突破 4400 万户。中国广电董事长宋起柱曾于 2023 年 2 月提出“到 2025 年发展 5000 万户移动用户”的目标，截至 2026 年 6 月末完成度约 88%。

全国有线电视实际用户则呈缓慢下滑态势：截至 2025 年底为 2.07 亿户，其中有线数字电视实际用户 2.00 亿户；2026 年 3 月末、6 月末均维持在 2.05 亿户左右，9 月末进一步降至 2.04 亿户。

从行业整体规模看，国家广播电视总局 2026 年 5 月发布的统计公报显示，2025 年全国广播电视和网络视听行业总收入 15464.29 亿元，同比增长 5.22%，其中实际创收收入 13308.13 亿元。此次前三季度数据中，网络视听服务机构收入已超过广播电视机构，反映出视频平台、短视频应用等网络视听业务对行业收入的支撑作用不断增强。

作为参照，2026 年上半年全国广播电视服务业总收入为 7513.89 亿元，同比增长 9.15%，其中实际创收收入 6753.65 亿元；按主体分，广播电视机构总收入 3247.60 亿元，网络视听服务机构总收入 4266.29 亿元。