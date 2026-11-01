沈阳背景叙事解谜《Hope in the City》Steam 发售：首发特惠 ¥68.4，首日加入 XGP

IT之家 11 月 12 日消息，Lofty Sky Entertainment Inc. 开发、Lofty Sky Entertainment Inc. 与 NAGA Games 联合发行的叙事解谜游戏《Hope in the City》已于 11 月 11 日正式登陆 Steam 平台，国区现已开放购买，商品页（https://store.steampowered.com/app/3610790/Hope_in_the_City/）已可访问，未锁国区。

游戏同步登陆 Xbox Series X|S 与 Xbox PC 商店，并于首日加入 Xbox Game Pass 订阅服务（XGP），支持 Xbox Play Anywhere 跨平台游玩。

IT之家从商店页获悉，游戏标准版原价 ¥76，首发九折特惠截止至 11 月 25 日，折后售价 ¥68.4；另有原声捆绑包（Soundtrack Edition）同步上架，折后价 ¥78.66。游戏完整支持简体中文界面与字幕，但不含中文配音，同时支持英语、韩语、日语、繁体中文界面及字幕，其中英语提供完整音频。

故事与玩法

游戏以中国东北城市沈阳为背景，主角是 17 岁艺术生宋希望。官方剧情描述如下：

17 岁的宋希望原本以为高考才是她最大的烦恼…… 直到她回到家，发现家里一片狼藉，父母也不知所踪。放学回家，一切看似如常，但家中却静得可怕。父母不见了，公寓里一片狼藉。没有留言，没有预兆，也找不到答案。17 岁的宋希望成了唯一一个愿意追寻真相的人。

本作采用非线性叙事结构，玩家将以画家的视角展开调查，核心工具是一本速写本：玩家通过观察场景细节收集线索，将任意两条想法在笔记本中进行组合以形成洞察与突破，进而解锁新的对话、地点与线索，逐步揭开家庭背后愈发离奇与阴暗的秘密。官方邀请画师为速写本创作了 100 多幅手绘插图，并为每一种线索组合设计了独立回应，鼓励玩家自由尝试。

开发背景与荣誉

开发团队此前曾打造 GDC “Best in Play”获奖作品《Sky of Tides》，以及获安妮奖（Annie Award）提名、并角逐奥斯卡最佳国际影片奖的动画长片《Eternal Spring》。本作曾亮相 Xbox 东京电玩展 2026 发布会，并在科隆游戏展 dev 大奖中获得最具潜力游戏与最佳音效设计等多项提名，同时曾获最佳叙事、最具创新性游戏、社会影响力卓越等类别提名。

PC 配置需求

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 7（64 bit），Intel Core i7 2600k，4 GB 内存，NVIDIA GeForce GTX 560，DirectX 9.0，3 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10（64 bit），Intel Core i5 10400F，8 GB 内存，NVIDIA GeForce GTX 1060，DirectX 12，10 GB 可用存储空间。

商店页提示，自 2024 年 1 月 1 日起 Steam 客户端将仅支持 Windows 10 及更新版本。此外，游戏支持 Steam 成就、Steam 云与家庭共享，并完整兼容 Xbox 控制器与 DualShock 控制器（USB 连接）。目前游戏暂无玩家评测，官方试玩 Demo 此前已在 Steam 新品节上线。

游戏图赏：

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