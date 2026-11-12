Steam 成就集合功能正式上线：新增成就不会影响此前“全成就”记录

IT之家 11 月 12 日消息，Valve 今日宣布，此前处于 Beta 测试阶段的 Steam 成就集合 (Achievement Sets) 功能及全新改版的成就页面，已正式面向所有 Steam 用户开放。

IT之家附 Steam 官方公告链接：

https://store.steampowered.com/news/app/593110/view/710037059469839141

据IT之家此前报道，该功能最早于 2026 年 10 月 15 日随 Steam Beta 客户端推出，旨在解决游戏随 DLC、赛季更新不断追加成就时，破坏老玩家既有完成度、成就列表过长难以查找的问题。

成就集合核心机制

按成就集合追踪进度 ：玩家可针对每个成就集单独查看进度条与集完成奖杯，直观掌握不同模块（如单人剧情、多人模式、各职业）的解锁情况。

保持游戏完成度不被破坏 ：即使后续游戏追加新成就，已完成的成就集状态依旧保留，不会清空或重置玩家此前的 100% 完成记录。

DLC 成就独立分组 ：DLC 内容对应的成就可归入独立的 DLC 成就集，其进度与奖杯单独统计（页面中以紫色标识），在玩家购买该 DLC 前不计入游戏总进度。

归档与退役机制：开发者可将不再可获取的季节性成就或整个成就集存档退役，已解锁的玩家仍能保留这些成就，而不影响其他玩家后续的完成度计算。

新版成就页面升级

整合展示游戏整体进度、各成就集进度、单成就详情、全球数据（Global Stats），并扩展了搜索与筛选能力。

支持玩家与最多 3 位好友对比成就进度，基于更准确的成就总数进行排名，方便好友间竞争与炫耀。

Valve 表示，在整个 Beta 期间，团队根据玩家与开发者的反馈持续打磨了该功能，并感谢所有参与测试并提出建议的用户。对于希望接入成就集功能的游戏开发者，Valve 也同步放出了 Steamworks 官方指南（开发者博客链接），详细介绍了接入流程与最佳实践。

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