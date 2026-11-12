苹果员工驾车超速至 145km/h 撞上等红灯车辆，致 2 岁儿童死亡后被控谋杀

IT之家 11 月 12 日消息，据《旧金山纪事报》、CBS News 等媒体报道，苹果美国总部附近上周发生了一起严重交通事故，一名 2 岁女童在车祸中受伤，送医后不幸身亡。

涉事司机为一名 38 岁的苹果公司男性员工埃里克 · 陈 · 苏（Eric Chen Su），目前已被检方以谋杀罪和使用致命武器实施袭击罪起诉。

此次事故发生于当地时间 11 月 6 日中午 12 时 01 分左右，地点位于库比蒂诺 North Tantau Avenue 与 Pruneridge Avenue 交叉路口，距离苹果园区（Apple Park）不远。

调查人员称，涉事者当时驾驶一辆丰田凯美瑞沿 North Tantau Avenue 向北行驶，车速超过每小时 90 英里（约 145 公里），随后从后方撞上一辆停在路口等红灯的雪佛兰汽车。

警方调查记录显示，涉事丰田汽车的仪表在事后卡在每小时 100 英里（IT之家注：约 160.9 公里）的位置，且没有证据表明司机在碰撞前踩下刹车。

检察官表示，当时的车速是事故现场附近限速的四倍。

事故发生后，凯美瑞司机受轻伤，被送往医院接受治疗。不幸的是，被撞的雪佛兰车辆起火，车中的一名两岁女童莱利 · 霍华德（Riley Howard）及其保姆伤势严重，同样被紧急送往医院。女童最终因伤势过重不幸身亡，保姆则遭受头部和脊柱损伤，目前仍在医院接受治疗。

根据圣克拉拉县警长办公室的调查信息，警方最初在埃里克 · 陈 · 苏出院后，以涉嫌重大过失机动车过失杀人罪将其逮捕。随着调查推进，圣克拉拉县检察官办公室于当地时间 11 月 10 日正式对其提出谋杀罪和使用致命武器实施袭击罪两项重罪指控。

调查人员指出，事故发生时正值工作日午餐时段，周边道路上的车辆、自行车和行人数量明显增加。埃里克 · 陈 · 苏作为苹果员工，应当熟悉当地道路的交通状况。调查记录认为，其以如此高的速度行驶，体现出其对道路安全的漠视。

事故发生后，苹果公司于当地时间 11 月 11 日发表声明，对这起发生在苹果园区访客中心外的悲剧表示痛心。苹果发言人称，公司向所有正在经历失去亲人之痛的家庭及受影响人员表达慰问，并感谢事故发生后参与救援的急救人员。

目前尚不清楚涉事者是否已被苹果公司停职或解除劳动关系。根据美国媒体报道，埃里克 · 陈 · 苏已于 11 月 10 日坐轮椅出庭，但未认罪，下一次庭审安排在 11 月 30 日，届时将举行认罪听证会。