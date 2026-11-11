2027 年第八届华为睿影 XMAGE 金鸡手机电影计划全球征片开启：设 7 项荣誉共 19 部荣誉作品

IT之家 11 月 11 日消息，华为官方今日宣布，2027 年第八届华为睿影 XMAGE 金鸡手机电影计划全球征片开启，面向个人与创作团体征集手机电影作品。

计划设 7 项荣誉共 19 部荣誉作品，结果将于 2027 年中国金鸡百花电影节期间揭晓。

参考IT之家此前报道，第七届华为睿影 XMAGE 金鸡手机电影计划入围名单已于今年 10 月正式揭晓。本届投稿作品达 6728 部，63 部作品成功突围。本月早些时候（11 月 9 日），13 部荣誉作品揭晓。

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延伸阅读

金鸡手机电影计划由中国金鸡百花电影节与华为手机于 2019 年共同设立，是国内手机电影的独立评选单元；2020 年起该计划逐年举办，2026 年已是第七届。自 2019 年启动以来，该计划累计征集作品超过 34000 部。

该计划的评委会主席由导演黄建新担任，他在第七届表彰仪式的视频致辞中表示，将继任第八届评委会主席。

2026 年 10 月 1 日，华为在 HUAWEI Mate 90 系列及全场景新品发布会上宣布，将华为影像品牌 XMAGE 升级为“华为睿影 XMAGE”，并提出“睿观万象，聚光成影”的新主张，这标志着华为影像进入第三个发展阶段。同期发布的华为 Mate 90 系列配备第三代红枫原色摄像头，华为首次全焦段采用红外光学镀膜；此外还推出了华为睿影 Z10 模块相机。

第七届的 7 项荣誉分别为华为影像荣誉、最佳艺术探索、最佳纪录影片、最佳超短片、最具潜力导演、最佳摄影技术、高校特别关注。

华为睿影 XMAGE 首席品牌官李昌竹曾表示，5 到 15 分钟是手机电影的黄金时长，创作者可以用电影的手法、高品质的影像来表达对生活的思考；第七届参赛作品约 70% 时长不超过 20 分钟，5 至 10 分钟被认为是黄金时长。