桃色丑闻重创 AI 芯片巨头：黄仁勋第二段婚外情曝光，英伟达盘后股价重挫逾 9%

IT之家 11 月 12 日消息，英伟达股价当地时间 11 月 11 日美股盘后交易（北京时间 12 日今天早上 5 点至 9 点）中大幅下挫，跌幅一度扩大至 9%，目前市值为 4.19 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 28.01 万亿元人民币），投资者正关注首席执行官黄仁勋可能离任所带来的不确定性。

IT之家查询英伟达公司股价信息，美股盘后交易最低为 157.96 美元（现汇率约合 1,056 元人民币），较当日收盘价格（173.73 美元（现汇率约合 1,162 元人民币））下降 9.08%；较当日开盘价格（170.48 美元（现汇率约合 1,140 元人民币））下降 7.34%。

彭博社援引《纽约时报》消息称，黄仁勋被曝与一名向其直接汇报工作的员工存在私人关系；随后，《华尔街日报》有关英伟达董事会准备罢免黄仁勋的报道，进一步加剧了股价跌势。

值得注意的是，英伟达盘后下挫，与当天美股科技板块的整体上涨形成反差。11 月 11 日常规交易时段，纳斯达克综合指数收涨 1.60%，纳斯达克 100 指数上涨 2.28%；人工智能产业链多只股票走强，美光科技涨超 11%，AI 云服务商 CoreWeave 涨超 24%。