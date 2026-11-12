英 AI 芯片初创企业 Fractile 获该国政府资金支持，估值达 70 亿美元

IT之家 11 月 12 日消息，英国人工智能芯片初创企业 Fractile 当地时间昨日宣布完成了超 7.2 亿美元（IT之家注：现汇率约合 48.14 亿元人民币）的 C 轮融资。根据路透社的报道，该企业估值达到 70 亿美元（现汇率约合 468.01 亿元人民币）。

英国政府主权人工智能风险投资基金和英国商业银行在本轮融资中向 Fractile 提供了支持，其它投资者包括谷歌风投部门、贝莱德等。

Fractile 目标是构建出真正意义上更快的 AI 推理计算硬件，无需在吞吐、模型尺寸、上下文长度上进行权衡。此外有消息称，Anthropic 有意于 2027 年部署 Fractile 的“模拟内存计算”芯片。

英国人工智能大臣 Kanishka Narayan 表示：

长期以来，英国虽然孕育了世界上一些最杰出的科学理念，但这些理念所创造的技术、产业和财富却大多在其他地方得以实现。

我们决心改变这一现状。如果要让人工智能真正服务于英国人民、加强我们的公共服务并在全国范围内创造优质就业岗位，英国就必须自主研发更多支撑人工智能发展的核心技术。

Fractile 体现了英国最卓越的雄心，它汇聚了世界一流的芯片设计、工程和人工智能专业知识，致力于开发更快、更便宜且更节能的硬件。

通过支持 Fractile 这样的杰出英国企业，我们确保英国拥有塑造人工智能未来的工业实力和自主能力，并将由此产生的就业机会和经济收益带回全国各地的社区。