CNET 发布 32 款手机掉电测试：苹果 iPhone 18 Pro Max 综合续航表现最优秀

IT之家 11 月 12 日消息，科技媒体 CNET 本月针对美国市场销售的 32 款手机发布续航报告，称苹果 iPhone 18 Pro Max 成为综合续航表现最好的机型。

在测试手机方面，该媒体在 2026 年共计测试 28 款新手机，不过该媒体还是收录了 4 款今年没有更新的机型，因此榜单上共有 32 款。在测试时间方面，该媒体对这些手机的总测试时长累计超过 120 小时。

测试项目方面，该媒体的测试更倾向于掉电测试，包括以下两个项目：

3 小时视频流媒体测试 ：在满电、屏幕最高亮度、Wi‑Fi 环境下连续播放视频 3 小时，记录剩余电量。

45 分钟压力测试：满电状态下进行视频播放、视频通话、游戏、刷社交媒体等高强度操作，记录剩余电量。

结果显示，iPhone 18 Pro Max 在 45 分钟压力测试中仅掉电 1%，与 iPhone Duo 并列第一；谷歌 Pixel 11 Pro XL 则以仅 3% 的耗电并列第三。

在 3 小时视频测试中，iPhone 18 Pro 表现最佳，仅消耗 6% 电量。CNET 认为，iPhone 18 Pro Max 胜出得益于更大的电池容量、iOS 27 的系统优化以及 A20 Pro 芯片的能效提升。IT之家附上相关图片如下：

值得注意的是，电池容量大并不必然等于续航久。测试显示，更亮的屏幕、更强的处理器以及 AI 功能都在消耗新增电量，因此 2026 年新机的平均续航与 2024 年、2025 年机型基本持平。

硅碳电池成为本年度最受关注的技术变化。摩托罗拉 Razr（2026）和三星 Galaxy Z Fold 8 等折叠屏手机已开始采用这种电池，它能在不显著增大电池体积的情况下提升容量。CNET 预计，2027 年及以后将有更多厂商采用该技术。