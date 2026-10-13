DPReview 称苹果 iPhone 18 Pro/Max 手动快门仅拍单帧，弱光环境下噪点增加

IT之家 10 月 13 日消息，科技媒体 DPReview 今天（10 月 13 日）发布博文，报道称在苹果 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 上，用户手动设置快门速度后会停止多帧堆叠，仅拍摄单帧照片，夜间模式也会失效。

该媒体测试指出，iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 上通过 Pro 级控制选项（Pro Controls），手动设置快门速度后，会停止多帧堆叠（frame stacking）。

iPhone 18 Pro 系列于 9 月发布，主摄像头首次配备机械可变光圈，并新增手动设置光圈、快门速度和白平衡的 Pro 控制功能。该媒体称在苹果官方宣传中，并未提及手动快门速度与计算摄影处理之间的取舍。

该媒体测试显示，全自动模式和手动光圈模式均保留多帧堆叠。手机会连续拍摄多帧，对齐并合并为一张照片，从而降低噪点、提升动态范围。但在任何包含手动快门速度的设置场景下，iPhone 18 Pro 系列均改为单帧拍摄。

DPReview 在三脚架上使用主摄像头拍摄静态场景，覆盖日光至夜间环境，并分别测试全自动、手动光圈、手动快门速度及两者均手动设置四种模式。

结果显示，光线充足时，手动快门与自动曝光的差异较小。在弱光或深阴影场景中，手动快门照片的噪点更明显。在夜间样张中，f/1.48、1/15 秒、ISO 10000、夜间模式关闭条件下，手动快门与自动曝光的差异清晰可见。

自动曝光

手动快门

参考

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