Claude Max 订阅套餐使用额度被指“虚标”，Anthropic 辩词未获法官采纳

IT之家 11 月 7 日消息，美国联邦治安法官谢文辉（Alex Tse）裁定，Anthropic 必须继续应对 Claude Max 套餐使用额度涉嫌误导消费者的主要指控。据 Courthouse News 报道，谢文辉周五驳回了案件中的其他几项诉求。

Anthropic 宣传称，月费 100 美元（IT之家注：现汇率约合 668.6 元人民币）和 200 美元（现汇率约合 1,337 元人民币）的 Max 套餐，使用额度分别是 Pro 套餐的 5 倍和 20 倍。但今年 6 月提起诉讼的消费者指控，如果按整周计算，实际额度远远达不到宣传中的倍数。

两名原告卡尔 · 卡恩和所罗门 · 史密斯计算发现，以 Claude 的一款模型为例，200 美元（现汇率约合 1,337 元人民币）套餐的每周额度只有 Pro 套餐的 6 倍，100 美元（现汇率约合 668.6 元人民币）套餐则为 3.5 倍。

问题出在额度计算方式上。Max 用户每 5 小时的使用额度确实可以达到 Pro 用户的 5 倍或 20 倍，但每周的使用上限并没有同比例增加。

Anthropic 辩称，消费者应该明白，宣传中的倍数指的是单次使用周期的额度，并援引帮助页面作为依据。谢文辉并未采纳这一说法。裁决书写道：“Anthropic 对单次使用周期的说明，需要从 claude.com 的主要销售页面点击两次链接才能看到。”

谢文辉认为，既然消费者按月支付订阅费，就有理由认为 Anthropic 承诺的使用额度也是按月计算。因此，原告可以继续追究 Anthropic 涉嫌过失性虚假陈述和违约的责任。

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