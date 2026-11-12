苹果揭秘 iPhone 18 Pro / Max 提示小圆点：硬件死守隐私红线，不亮绝不放行麦克风 / 摄像头调用

IT之家 11 月 12 日消息，苹果公司今天（11 月 12 日）发布新博文，详细介绍了面向 iPhone 18 Pro 等设备的全新“安全隔离区”（Secure Exclaves）架构，并揭秘了指示灯这个隐私“守门员”。

iPhone 18 Pro 等用户主要依赖设备上的指示灯（硬件 LED 或屏幕上的小圆点）来判断摄像头或麦克风是否被打开，那么这个提示小圆点会不会被恶意软件遮住或调暗，让用户在不知情时遭到偷拍、偷听？

对此苹果公司在新博文中指出，针对该顾虑，苹果公司专门设立了一个名为“指示器控制器”（Exclave Indicator Controller）的隔离组件作为总闸门。只有确认指示器已经开启，并持续显示足够时间，才允许数据流向主系统。多个应用同时请求音视频时，它还会协调请求，确保显示相应提示。IT之家附上官方介绍截图如下：

在使用屏幕小圆点的 iPhone 上，苹果还设置了显示隔离区，借助显示子系统中的专用硬件，检查实际绘制的像素。检查内容包括指示点的颜色、形状、显示时长、最低亮度，以及周围像素是否影响其可见性，并非仅凭系统报告“已经画了小圆点”就放行。

这套检查也考虑了“夜览”（Night Shift）等会改变显示效果的模式。显示控制器中的可信固件会提供精确背光数值，帮助显示隔离区判断提示是否达到可见要求。在苹果介绍的 iPhone 18 Pro“Hey Siri”流程中，检查通过后，音频才会交给主系统中的 Siri 进程；指示点至少显示三秒，并持续至音频会话结束。