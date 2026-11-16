三星 AR Doodle / Quick Measure 两款应用将于 12 月 31 日结束官方支持，不再提供下载和安全更新

IT之家 11 月 16 日消息，随着 Galaxy 生态系统不断发展，三星近年来正在逐步停止部分老旧应用和功能的运营。该公司宣布旗下 AR Doodle（AR 涂鸦）和 Quick Measure（快速测量）App 将于 2026 年 12 月 31 日结束官方支持，不再提供下载和安全更新。

其中，Quick Measure 是一款虚拟测量工具，用户可以借助手机摄像头测量现实环境中的距离、面积等数据。AR Doodle 则支持用户在照片和视频中进行绘画，并添加 3D 特效，为影像内容增添增强现实效果。

三星已经在两款应用的 Galaxy Store 页面发布了下架通知。公告称，自 12 月 31 日起，三星将停止提供应用的新下载服务，同时终止现有版本的更新支持。已经安装应用的用户仍可继续使用，但部分功能可能无法正常运行。此外，这两款应用将不再获得针对未来操作系统版本的兼容性更新。因此，用户如果后续升级设备系统，可能导致 Quick Measure 和 AR Doodle 两款 App 无法正常使用。

三星并未说明关停两款应用的具体原因，也并未公布它们的直接替代方案，只表示未来计划推出“改进后的相关服务”，考虑到这两款应用的使用场景相对小众，预计三星会将相应功能整合到其他官方性 App 中。