徐直军回顾华为“发家史”，透露在与西方老牌通信厂商的正面竞争中快速做大了业务

IT之家 11 月 16 日消息，华为官方 X 账号分享了副董事长、轮值董事长徐直军发表在美国《时代》杂志的文章《亲历华为创新之路：看见、亲历、引领》（《Inside Huawei's innovation journey:Seeing it,living it,leading it》）。徐直军在文中以第一人称视角回顾了华为三十多年来的创新历程。

据徐直军回忆，在他 1993 年入职时期，华为研发团队正攻关数字程控交换机。伴随中国经济高速发展，家庭与办公固话的需求远大于供给。很多年里，装一部电话既难又贵。西方厂商的交换机虽已进入中国，但各家标准互不兼容，每条线路成本约 3,000 元人民币，在当年这是一笔巨款。

他表示，这也带来了市场机遇。彼时各大城市周边分布着大量乡镇村落，每个点都建一套完整的交换机并不划算；用铜缆连接偏远地区不仅成本高昂，还容易出现信号损耗。于是华为研发出光纤远端交换模块，依靠一套中心系统，就能够为整个县域提供网络覆盖。

徐直军称，客户十分认可这款产品。华为就是这样在与西方老牌厂商的正面竞争中快速做大了业务，而这些厂商无一例外都与华为的客户建有合资企业。IT之家了解到，华为的产品每条线路成本约 1,000 元，毛利率还超过 20%。这份收益支撑华为高速发展，为公司带来了急需的现金流。

▲ 图源：华为官网 | CloudEngine S16700 系列交换机

他还透露，1993 年 — 2002 年，华为员工规模增长至 22,000 人，研发工程师超 10,000 名，营收接近 40 亿美元（IT之家注：现汇率约合 267.14 亿元人民币）。而徐直军刚入职华为时候，公司员工约 600 名，研发工程师就超过 200 人，还有大批研究生。而与徐直军同年入职的博士有五位。