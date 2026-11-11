OpenAI 扩展 ChatGPT 商业功能：企业可认领资料并创建 AI 智能体，为 Business Agent 投放广告

IT之家 11 月 11 日消息，当地时间 11 月 10 日，OpenAI 宣布推出 ChatGPT Businesses 测试版，为企业提供商家信息认领、资料管理、用户互动数据分析以及 AI 智能体等服务，帮助企业通过 ChatGPT 接触潜在客户。

OpenAI 表示，目前全球每周有 12 亿人使用 ChatGPT。Businesses 功能将通过 Business Hub 提供，企业可以在其中认领自己在 ChatGPT 中的商家资料，并在完成身份验证后更新关键信息，还可以添加包含产品价格和库存情况的自助式产品数据源，让 ChatGPT 能够向用户提供更加准确、及时的商品和服务信息。

符合条件、所在地区支持 ChatGPT 的企业均可通过 Business Hub 认领商家资料。现有 OpenAI Enterprise 客户和广告客户可以联系 OpenAI 客户代表办理。Shopify 商家则可以通过 Business Hub 或 Shopify 管理后台连接店铺，以简化验证流程。符合条件的 Shopify 商品此前已经通过 Shopify Catalog 集成到 ChatGPT。

在用户互动数据方面，Business Hub 将向企业提供汇总统计信息，包括商家在 ChatGPT 中被提及的次数、用户点击商家网站的次数，以及用户通过哪些常见话题发现相关企业。这些数据旨在帮助企业了解自身在 ChatGPT 中的展示情况，并据此完善提供给平台的信息。

OpenAI 强调，相关数据分析功能经过隐私保护设计，不会向企业分享用户与 ChatGPT 的对话内容，也不会分享用户与 Business Agent 的聊天记录。只有当对话或互动数量达到一定门槛时，企业才能查看相应的汇总数据。

此次发布的另一项重点功能是 Business Agent。企业认领商家资料后，符合条件的组织可以创建、测试并发布自己的 Business Agent，用于回答用户问题、介绍产品和服务。

当企业出现在 ChatGPT 的模型回答中时，用户可以点击查看该企业的 ChatGPT 资料页面。如果企业提供了 Business Agent，用户还可以主动开启与该智能体的对话，例如询问两款商品之间的区别，以及哪些功能更符合自身需求。

OpenAI 表示，Business Agent 的对话会明确标注身份，与用户原本和 ChatGPT 的对话相互独立，也会与 ChatGPT 自身提供的独立回答区分开来。

此外，企业还可以为自己的 Business Agent 购买“赞助展示位置”，并将其设置为 ChatGPT 广告的落地目标。OpenAI 称，赞助内容会明确标注，并与 ChatGPT 的普通回答分开呈现。

目前，Business Agent 已面向美国符合条件的电子商务企业和在线服务企业开放。OpenAI 计划逐步将 Businesses 和 Business Agent 扩展至更多市场及行业，并继续为具有复杂需求的组织开发相关工具。