IT 之家 11 月 17 日消息，昨日有开发者反馈称，苹果在 App Store Connect 后台新增了两项面向中国大陆分发的合规必填项。

有开发者发现，在准备提交新版本时，后台要求补充“人工智能生成或合成内容（AIGC）服务声明与备案信息”，以及“已完成安全评估的证明”。

根据苹果提示，若 App 包含 AIGC 服务（如聊天机器人、图像或视频生成、语音或人脸编辑），需提交备案信息；若使用了第三方技术，还必须上传“第三方技术的授权或使用协议”。

安全评估方面，则要求提交在全国互联网安全管理服务平台通过的记录、报告以及评估报告副本。

IT 之家注意到，两项合规要求的截止时间一致：现有 App 须在 2027 年 1 月 31 日前完成，新 App 则需立即提交。

其中，AIGC 服务声明对应的是《生成式人工智能服务管理暂行办法》下的备案与登记义务，安全评估则指向《互联网信息服务安全评估规定》中对具有舆论属性或社会动员能力服务的前置要求。

苹果并非突然收紧。2026 年审核指南已纳入生成式 AI 专项条款，此次后台更新是将纸面规则转化为提交入口的强制执行。调用了第三方模型的开发者，还需要同时提供该模型的算法备案号与双方盖章的合作协议。这意味着，应用商店承担核验责任，合规材料从建议变成了上架的前置条件。