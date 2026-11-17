IT之家 11 月 17 日消息，长城汽车法务部今日通报了部分网络侵权案件进展。

针对网络造谣、恶意侮辱、名誉侵权及有组织商业诋毁等违法行为，长城汽车坚持依法维权、坚决追责，对侵害企业合法权益的行为零容忍。现将部分案件进展通报如下：

1、网络账号“高山 *”诸某在社交平台长期发布针对长城汽车的侮辱性言论。经法院审理，认定其行为构成名誉侵权，判令其向长城汽车公开致歉、删除全部侵权内容，并赔偿长城汽车经济损失。

2、网络账号“星星 **”朱某、“* 鸟”陆某编造并散播不实言论，公安机关经依法调查处理，相关账号持有人已被行政处罚。

3、网络账号“慕川 **”游某长期持续发布针对长城汽车的负面言论，并使用侮辱、诽谤性言辞，已向法院提起诉讼。

4、长城汽车新车上市期间，“** 远 **”、“** 景 **”、“** 南鸿 **”、“超 **** 媒”等多家 MCN 机构旗下网络账号，集中批量发布拉踩、诋毁长城汽车新车型的内容，涉嫌商业诋毁、不正当竞争。长城汽车已完成全部侵权内容证据保全，并依法向相关主管部门提交举报材料，将追究其法律责任。

我们尊重并接受正常舆论监督，但对突破法律边界的恶意侵权，将坚决依法维权。网络不是法外之地，恶意抹黑、造谣诋毁、有组织的商业攻击，必将承担相应法律后果。

目前，仍有大量涉嫌侵权账号及相关案件正在法务流程中依法推进。长城汽车维权决心坚定不移，后续将持续加大维权力度，深挖线索、持续取证、多渠道追责。我们坚信，正义不会迟到，违法必被追究；对损害企业合法权益、扰乱公平市场竞争秩序的侵权主体，必将一追到底，绝不姑息。