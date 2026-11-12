长城首款 V8 混动超跑官宣：明年上市，魏建军称其对标法拉利 SF90

IT之家 11 月 12 日消息，长城汽车董事长魏建军正式公布了长城首台超跑。魏建军表示，这款超级跑车的对标目标是法拉利，同时放出了新车与法拉利 SF90 的对比测试视频。

据魏建军介绍，新车预计于 2026 年年底正式亮相，2027 年上市。

魏建军表示，该车搭载的是国内首款自主研发的 4.0L 双涡轮增压 V8 发动机，并与 PHEV 插混系统结合。

这台 V8 发动机的技术细节在 2026 年北京车展期间已部分公开。长城为超跑与 GT3 赛车同步开发的 GF 高性能架构中，4.0T V8 采用 90 度 V 角与 HOT V 型双涡轮布局，配备了赛道级电控软件和干式润滑系统。与之匹配的是全碳纤维单体壳座舱，重量低于 130kg，扭转刚度标称为 4 万 Nm / 度。

长城此前公布的架构目标显示，民用超跑的系统功率将突破 1200 马力，推重比超过 0.68ps / kg。

IT之家注：推重比指发动机功率与车辆重量的比值，在重量相近的前提下，推重比越高，加速和操控响应通常越直接。

这套动力布局与法拉利 SF90、迈凯伦 Artura 等欧洲混动超跑属于同一技术品类：以中置 V8 提供持续的高功率输出，以电机改善低速响应和能耗。法拉利 SF90 的综合输出标称约 1000 马力，0-100km/h 加速在 2.5 秒级别。

魏建军在微博中将这款车描述为“中国真正意义上的超跑”，并称“希望超越法拉利”。

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