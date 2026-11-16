长城魏牌 V8X HEV 版近期上市，搭载全球首款量产大电量 HEV 技术

IT之家 11 月 16 日消息，长城汽车董事长魏建军今日发布视频透露，魏牌 V8X HEV 版将于近期上市，全球第一款量产大电量 HEV 技术。据悉，该车与在售魏牌 V8X 主要不同是搭载了 2.0T 油电混动系统。

作为参考，目前在售魏牌 V8X 车型于今年 8 月 14 日上市，共推出 5 款配置，指导价区间 23.98-31.58 万元，限时权益价 22.68-30.28 万元。

IT之家注意到，在售魏牌 V8X 采用“东方美学”外观设计，长宽高分别为 5125/2025/1821mm，轴距 3050mm。搭载“双 VLA”原生 AI 舱驾智能体 ——“小魏同学”座舱 / 行车智能体，号称一句话搞定起步、变道、调速、掉头、泊车等操作，支持车位到车位全场景 NOA 领航、园区漫游等辅助驾驶功能。

动力方面，在售魏牌 V8X 搭载超级 Hi4 混动系统，由 2.0T 发动机、四挡混动专用变速箱组成，系统最大功率 500kW，最大扭矩 930 牛 · 米，满电零百加速 4.5 秒，馈电零百加速也有 4.7 秒。支持 800V+6C 超充，充电 5 分钟补能 170km；66.6kWh 电池包加持，WLTC、CLTC 工况纯电续航分别达 312km、402km，CLTC 综合续航里程 1659km。

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