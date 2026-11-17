IT之家 11 月 17 日消息，法国消费者权益组织“反计划报废协会”（Halte à l'Obsolescence Programmée，简称 HOP）11 月 16 日在官网宣布，苹果将于 2027 年 6 月在巴黎接受审判，回应其涉嫌阻碍用户通过官方授权渠道以外的方式维修 iPhone 一事。此前，HOP 已于四年前就这一问题对苹果提起诉讼。

HOP 此次重点质疑的是苹果一项鲜为人知的技术，名为“零件序列化”（Serialization）。简单来说，苹果会为替换零部件添加数字标识，让 iPhone 在安装零件后能够自动识别。如果手机检测到安装的不是苹果官方零件，就可能直接阻止该零件正常工作，或者限制其部分功能。

HOP 指出，即使使用的是全新或二手的苹果原装零件，只要“维修操作未经苹果批准”，也可能受到软件限制或远程连接验证的影响。该组织表示，过去几年，这一问题主要影响屏幕、电池、摄像头等最容易发生故障的零部件。

目前，苹果官方门店更换最新一代 iPhone 的屏幕，收费超过 400 欧元（IT之家注：现汇率约合 2,939 元人民币）。HOP 认为，如果苹果停止实施零件序列化限制，手机维修的平均成本就有望下降，用户也能更长时间地使用现有设备。该组织还指出，生产一部智能手机需要消耗 200 公斤原材料。

HOP 表示，自最初提起诉讼以来，相关情况已经发生了一些变化。

据该组织介绍，2022 年，苹果宣布对新款 iPhone 的零件序列化措施作出限制，并开始允许第三方维修商对部分维修操作进行验证。苹果此前也向法国《世界报》（Le Monde）表示，部分限制已经解除。

例如，从 2024 年开始，即使用户使用第三方通用零件更换 iPhone 屏幕，也不会再导致原彩显示（True Tone）功能失效。该功能能够根据环境光线自动调整屏幕色彩，使显示效果适应周围光照条件，避免在雾天等环境下出现明显的色彩偏差。

HOP 还指出，欧盟已经率先采取行动，通过《维修权指令》进一步规范此类行为。不过，该组织同时强调，相关法规的实际效果仍有待时间检验。

事实上，欧盟《维修权指令》已于今年 8 月起禁止零件序列化，但在存在“合理且客观的因素，包括知识产权保护”等正当理由时，仍允许制造商对部分零件实施序列化管理。这种表述上的模糊空间，在一定程度上为制造商保留了操作余地。

此外，还有一项限制值得注意：对于许多受到零件序列化影响的替换零件，欧盟委员会在相关问答文件中明确指出，《生态设计法规》的优先级高于《维修权指令》。根据生态设计规则，制造商可以将零件解锁工具限定提供给在相关欧盟成员国正式注册的维修服务商。这意味着，并非所有独立维修商都能获得相关工具。

HOP 主席拉埃蒂夏 · 瓦瑟（Laëtitia Vasseur）表示：“巴黎检察机关决定推进审判，向消费者释放了一个强烈信号，也是在警告那些损害维修权的企业。如果苹果最终因通过阻碍维修实施计划报废行为而被定罪，这将是法国乃至全球范围内的首次。”

她还表示，自 2021 年以来，法国《消费者法典》第 L.441-3 条就已禁止此类行为，相关规定旨在保护环境和消费者权益。

面对指控，苹果在接受《世界报》采访时予以坚决否认，称这些指控“毫无根据”。苹果表示：“我们坚信，最好的维修就是让产品根本不需要维修。我们将继续创新，为用户打造世界上最好的产品。”

瓦瑟已经将目光投向 2027 年，称这将是打击各种形式计划报废行为的重要一年。届时，打印机制造商爱普生（Epson）也将于 2 月接受审判。

HOP 还透露，该组织早在 2017 年就曾对苹果提起诉讼，指控其随着时间推移降低 iPhone 的软件运行速度。经过法国竞争、消费和反欺诈总局调查，苹果最终于 2020 年通过刑事和解支付了 2,500 万欧元（现汇率约合 1.84 亿元人民币）罚款。当时，苹果并未告知 iPhone 用户，软件更新可能导致设备运行速度下降。