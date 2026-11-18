IT之家 11 月 18 日消息，微软昨日（11 月 17 日）发布推出 MAI Image 2.7 和 MAI Image 2.7 Flash 图像生成与编辑模型，并上线由 Flash 驱动的交互式创作空间 Canvas。

费用方面，两款模型已在 Microsoft Foundry 开启公开预览，官方公布的每千张图片成本分别约为 35 美元（IT之家注：现汇率约合 233.8 元人民币）和 10 美元（现汇率约合 66.8 元人民币）。

此次更新重点强调“只改需要改的地方”。据微软介绍，MAI Image 2.7 可调整画面中物体的颜色、材质或位置，同时保持其余部分稳定，并在连续修改中维持视觉一致性。两款模型均支持透明背景，可用于制作商品图、标志、图标和插画，减少后续抠图工作。

Canvas 则将生成与修改整合在同一工作区：用户可以从文字提示或草图开始创作，再选中图片局部，进行替换、移动或风格调整。

性能方面，微软援引截至 11 月 16 日的数据称，MAI Image 2.7 在 Artificial Analysis 图像编辑榜单位列第一，得分为 1215 分，领先 GPT Image 2.6 Sunburst（max）4 分，成本约为后者的五分之一。不过，微软也注明，相关表现和成本比较取决于具体模型配置、任务及评测方法。

相关阅读：