IT之家 11 月 18 日消息，微软 AI 部门于 11 月 17 日发布全新专用安全模型 MAI Cyber 2 Flash，定位为面向企业安全团队的“高性价比”网络安全 AI。该模型旨在帮助安全人员全天候发现软件漏洞、推荐修复方案并调查网络威胁，同时显著降低大规模使用 AI 的算力与成本。

微软称，MAI Cyber 2 Flash 基于其多年积累的专有安全数据与安全研究经验构建。在衡量真实漏洞发现能力的 CyberGym-E2E 基准中，该模型取得 92.3% 的任务成功率，略高于 GPT-6 Astra 的 91.5%；而微软披露的每任务成本不足后者的 2%。该结果是在剔除 92 个与训练数据来源重叠的任务后、基于剩余 813 个任务统计得出。IT之家附上相关截图如下：

在另一项 WebExploitBench 测试中，MAI Cyber 2 Flash 在相同推理预算下取得 40.4% 的成绩，高于 GPT-5.6 Cyber 的 38.4%。微软还表示，该模型拥有 100 万 token 的上下文窗口，是上一代 MAI Cyber 1.1 Flash 的四倍，可一次性分析更大规模的代码库，更适合复杂、多步骤的安全调查任务。

客户侧的初步反馈也显示其效率优势。Insight Enterprises 的评估称，MAI Cyber 模型相较 GPT Profile 的 token 效率高出 20%，意味着完成类似安全任务时可能消耗更少的计算资源。不过微软也强调，上述性能与成本对比会随具体工作负载、模型配置、推理强度及评测方法而变化，且成本数据反映的是离线评估成本，并不等同于客户的实际支出。

在落地方面，MAI Cyber 2 Flash 将专供微软安全产品使用，包括代号为 MDASH 的产品。自 12 月中旬起，符合条件客户的 MAI 配置文件中的现有模型将自动替换为 MAI Cyber 2 Flash。