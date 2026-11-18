IT之家 11 月 18 日消息，苹果公司当地时间 11 月 17 日针对宕机事故回应称，由于一次内部系统更新引发技术故障，公司正在努力恢复多项服务。

此次故障影响了 Apple Pay、iCloud、Apple Support 等服务，部分用户无法正常登录账户或使用相关功能。苹果官网监测页面显示，截至目前已全部恢复。

苹果发言人表示，此次服务中断并非网络攻击所致，目前已有许多系统恢复正常运行，公司正在努力让剩余系统尽快恢复上线。

故障监测平台 Downdetector 数据显示，美国东部时间 11 月 17 日 12 时 20 分左右，Apple Pay 相关故障报告一度达到约 2300 条；iCloud 服务中断期间，用户故障报告峰值约为 1800 条。

IT之家注：Downdetector 的数据主要来自用户主动提交的故障报告，并不代表实际受影响用户数量，真实受影响规模可能有所不同。

除 Apple Pay 和 iCloud 外，苹果官网系统状态页面还显示，App Store、Apple Music、AppleCare on Device 等服务也出现故障，部分 iCloud 账户登录功能受到影响。苹果零售门店及内部系统也受到波及，部分门店一度无法正常完成销售交易和设备维修流程。

此次苹果服务中断发生在美国近期接连出现多起科技系统故障之后。此前，微软发生全球范围内的服务中断，影响 Microsoft 365、Outlook、Teams 等服务；美国联邦航空管理局（FAA）通信网络故障一度导致全美航班停飞；美国联合航空也曾因技术故障暂停航班起飞。

此外，美国摩根大通此前的软件问题也曾影响部分银行服务及跨行交易。路透社指出，相关企业及美国官员均表示，上述事件没有证据表明与网络攻击有关。

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