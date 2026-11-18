IT之家 11 月 18 日消息，微软昨日（11 月 17 日）宣布正式推出 Microsoft-Decision-1.1 决策 AI 模型，目前已在 Microsoft Foundry、OpenRouter 和 Vercel 平台上线。

该模型面向企业级软件中的高频决策场景，可帮助应用在路由、分类、优先级排序、内容核验和工作流控制等任务中快速做出结构化判断。

价格方面，Microsoft Foundry 的全球标准版输入 token 定价为每百万 token 0.042 美元（IT之家注：现汇率约合 0.28 元人民币），输出 token 免费；美国数据区、欧盟及亚太数据区价格分别为每百万 token 0.046 美元（现汇率约合 0.31 元人民币）和 0.05 美元（现汇率约合 0.33 元人民币）。

与传统通用大语言模型不同，Microsoft-Decision-1.1 专注于在开发者设定的规则和约束内，从允许的操作中作出选择。它还会输出校准后的置信度分数，当信息不足或不确定性较高时，可选择“弃权”或提示人工介入，从而降低 AI 在关键业务流程中误操作的风险。

微软称，新版本在智能水平、校准能力上均有提升，在保持低成本的同时，速度较上一代 Microsoft-Decision-1 提升超过两倍。

在 Artificial Analysis Decision Index v2.1 基准中，该模型得分为 68，较上一代提高 6 分，并领先于 Jev 1.14、Google Gemini Decision 1 及 OpenAI GPT-6 Luna（Decisions）等模型。

Microsoft-Decision-1.1 是决策模型排行中位列第八。在人工分析决策指数中，Microsoft-Decision-1.1 比 Elephant 9B 和 Jev 1.14 高出 2 分，但比 d1.2 低 1 分。IT之家附上相关截图如下：

为兼顾实时性和成本，微软为该模型定制了推理引擎，并基于中型混合专家模型 Gemma 4 26B A4B 进行优化。模型可在 A100、H100/200、GB200/300 等多种 GPU 硬件上运行，并通过智能调度请求降低推理成本。

微软还表示，模型训练结合了监督微调与强化学习，使用覆盖数万种任务类型的合成及授权数据集，以提升其在真实业务中的泛化能力。

该模型已支持多模态输入，可接收照片、截图等图像信息。自公开预览发布以来，已有超过 4,000 名客户使用，应用场景包括模型路由、客服工单分流、业务流程自动化、内容打标和分类等；早期客户包括 Epic、Equinor、Atos Group 和 Raiffeisen Bank。

在微软内部，该模型已被用于 Copilot 的请求路由：其判断准确率可与大型语言模型相当，但速度快 2.2 倍、成本低 4.4 倍。它还被用于 Cowork 的任务推理强度动态调节，以及 Foundry Evaluations 中的质量与安全评估。