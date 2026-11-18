IT之家 11 月 18 日消息，微软今日在 Ignite 大会上宣布启动 AI 透明度计划（AI Transparency Initiative），与埃森哲、Adobe、毕马威、万事达卡、沃尔沃汽车等 40 多家组织合作，共同推动制定适用于不同 AI 模型和服务提供商的开放标准，以加强 AI 系统的透明度、安全性和治理能力。

微软董事长兼 CEO 萨提亚・纳德拉宣布，公司将与客户及合作伙伴展开合作，推动建立一套开放、通用的 AI 安全与治理框架。

微软表示，随着企业将 AI 模型接入内部数据、工具、凭据和基础设施，AI 智能体（Agent）已经能够在不需要人类逐步审批的情况下自主执行任务。但现有安全管理机制通常只能观察 AI 活动的部分信息，难以还原模型从接收请求到产生结果之间的完整过程，也无法独立验证模型对自身行为的描述。这给企业的安全管理、合规审计和责任追溯带来了新的挑战。

此次计划主要包含三个方面。首先，微软将扩大对美国国家标准与技术研究院（NIST）AI Agent Standards Initiative（AI 智能体标准计划）的参与，并利用相关研究推动制定覆盖 AI 透明度、安全性和治理的行业开放标准。

其次，微软将与 40 多家组织合作，推动建立适用于不同模型和服务提供商的开放标准，使 AI 系统具备可问责性、独立验证能力，并在设计阶段纳入安全机制。微软强调，这套标准将同时适用于闭源模型和开放权重模型，企业更换或升级底层模型时，也能够继续使用现有 IT 安全管理和合规审计机制。

第三，微软计划将相关成果整合到 Microsoft AI、Microsoft Foundry 和 Microsoft Copilot 产品及服务中，让企业客户能够将 AI 活动产生的证据接入微软或其他供应商提供的安全与合规工具。

在具体实施方面，微软将计划概括为三个环节：观察、验证和控制。IT之家总结如下：

观察环节要求企业能够了解 AI 接收了什么指令、获得了哪些授权、使用了什么模型和运行环境、访问了哪些数据与工具，以及实际执行了哪些操作，同时持续监控智能体活动和风险信号。

验证环节强调，AI 智能体不能成为证明自身行为的唯一信息来源。企业需要结合模型、运行环境以及身份认证和策略管理等独立系统提供的记录，对 AI 的身份、授权意图和实际操作进行交叉验证，而不能仅依赖模型服务提供商对其行为的描述。

控制环节则要求企业保留对 AI 权限的管理能力，包括限制智能体可以访问的数据、执行的操作以及获得的授权。当发生安全事件时，企业还应能够利用相关记录还原事件经过，并用于调查、风险控制、恢复和审计。

微软安全业务执行副总裁 Hayete Gallot 表示，为了让安全控制真正发挥作用，企业需要提高对模型内部运行情况的透明度。

Adobe 首席安全官 Aanchal Gupta 和毕马威国际全球首席信息安全官 John Israel 也分别表示，企业需要更清晰地了解 AI 智能体访问了哪些资源、执行了哪些操作，以及如何独立验证这些行为。

微软称，随着 AI 智能体进一步融入企业运营，组织必须继续对其行为承担责任，不能将 AI 本身作为规避责任的理由。