IT之家 11 月 18 日消息，科技媒体 9to5Mac 主编扎克 · 霍尔（Zac Hall）昨日（11 月 17 日）在 X 平台发布推文，分享了一个终端命令，可以在 macOS 27.3 Beta 2 更新中，关闭菜单栏“蓝色药丸”提示。

IT之家援引博文介绍，在 macOS 27.3 Beta 2 更新中，苹果在菜单中引入“透明度指示器”，当某个应用正在控制另一个应用时，屏幕顶部会出现蓝色提示。

苹果称，该功能旨在让用户更清楚地了解系统与应用保护覆盖（System & App Protection Override）的使用情况，从而提升自动化操作的透明度。

该媒体指出对于经常使用自动化工具、窗口管理器或系统增强软件的 Mac 用户而言，这个蓝色“药丸”状指示器可能长期占据菜单栏空间，带来视觉干扰。

霍尔介绍了通过终端命令隐藏该“蓝色药丸”的方法，通过创建相关偏好目录，并写入关闭该指示器的配置；输入管理员密码并重启 Mac 后，蓝色提示即可消失。该操作仅隐藏指示器，并不会撤销相关应用已获得的控制权限，也不会将应用从权限列表中移除。

打开终端应用，输入以下 2 条命令：

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/TCC AX_TRANSPARENCY_INDICATOR -dict Enabled -bool false