不再固定 3 分钟：苹果 macOS 27.3 版密码应用将支持定制锁定时间

IT之家 11 月 10 日消息，消息源 @itspdfu 于 11 月 8 日在 X 平台发布推文，爆料称在 macOS 27.3 首个开发者预览版 Beta 中，苹果公司酝酿升级“密码”（Passwords）应用，让用户自定义锁定时间。

IT之家援引博文介绍，在现有 macOS 版“密码”应用中，用户停止操作 3 分钟后自动锁定，再次查看密码、通行密钥或验证码时，需要重新完成身份验证。

macOS 27.3 新增的“自动锁定”设置，将提供五种选择：1 分钟、3 分钟、10 分钟无操作后锁定，Mac 锁定或进入睡眠时锁定，以及“从不”自动锁定。

设置路径上，用户在 macOS 27.3 测试版中可打开“密码”App，点击菜单栏的“密码”并进入“设置”，在“自动锁定”下拉菜单中选择偏好的锁定方式。

对经常需要复制登录密码、查看双重验证码或管理 Wi-Fi 凭证的用户而言，更长的解锁窗口可以减少反复验证的麻烦；而选择 1 分钟锁定，则更适合对隐私要求较高的场景。

而“从不”选项意味着只要 Mac 处于解锁状态，密码 App 就可能一直保持可访问，未经授权者有机会查看其中的敏感信息，安全风险明显更高。