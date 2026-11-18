IT之家 11 月 18 日消息，微软今天宣布推出 Windows Server 2028 公开预览版。开发者和 IT 管理员可以通过 Windows Server Insider 预览计划获取测试镜像。

微软表示，Windows Server 2028 将重点升级存储性能、安全架构、虚拟化和集中管理能力，同时开始将本地 AI 推理纳入服务器平台的发展方向，为企业在自有数据中心部署 AI 模型提供基础设施支持。

微软 Windows Server 团队在官方博客中表示，企业对于 AI 推理部署位置的需求正在发生变化，部分业务需要在靠近数据和实际运营环境的位置运行模型。因此，新系统将围绕硬件加速、推理环境部署、模型请求调度和安全管理等方面进行建设，并计划通过 Microsoft Foundry、Foundry Local、Windows ML、vLLM 和 Llama.cpp 等技术支持本地 AI 推理。

不过，微软强调，部分混合 AI 能力目前仅向有限数量的客户开放早期体验，并非所有预览版用户均可使用。

Windows Server 2028 最重要的升级之一，是默认启用原生 NVMe 存储栈。

过去 Windows Server 通过传统存储路径将 NVMe 指令转换为 SCSI 命令，再交由系统处理。新版本则减少这一转换环节，以降低 CPU 开销和 I/O 访问延迟。

此前，Windows Server 2025 已经通过更新提供原生 NVMe 支持，但需要管理员手动启用。Windows Server 2028 则将其设为默认配置。

微软此前公布的测试数据显示，在 NTFS 文件系统的 4K 随机读取负载下，原生 NVMe 可以将 IOPS 提高约 80%，同时将单次 I/O 处理所需的处理器周期减少约 45%。

Windows Server 2028 还引入 NVMe over Fabrics（NVMe-oF）客户端，支持 NVMe / TCP 和 NVMe / RDMA 两种传输方式。其中，NVMe / TCP 可以通过标准以太网连接远程存储设备，NVMe / RDMA 则面向低延迟、高吞吐量的网络环境。

微软此前已经在 Windows Server Insider 测试版本中提供 NVMe-oF 发起端功能，此次则将其列为新一代服务器系统的重要存储能力。该功能目前仍处于早期预览阶段。

此外，新系统支持从 ReFS 格式的系统分区启动。ReFS 是微软面向服务器和大规模存储场景开发的弹性文件系统，具备校验和、数据完整性检测、块克隆和稀疏配置等能力。

安全架构也是 Windows Server 2028 的重点升级方向。微软改变了过去优先考虑兼容性、再由管理员手动执行安全加固的部署方式。

根据微软当地时间 11 月 17 日发布的独立技术公告，从 Build 29706 开始，Server Core 安装方式默认启用数百项安全设置，并参考 CIS 和 DISA STIG 等行业安全基准。

微软希望服务器从首次启动开始就处于加固状态，而不是等待管理员完成安全配置后才达到相应标准。

此外，新系统还加强了虚拟机安全能力，包括通过 Trusted Launch 提升虚拟机启动完整性，以及开始支持符合硬件条件的 Confidential VM（机密虚拟机）。

在密码技术方面，微软也将后量子密码学纳入长期规划，继续推进 TLS 等安全通信机制的升级。

Windows Server 2028 开始支持通过 Microsoft Intune 管理符合条件的持久化服务器，相关功能目前处于预览阶段，涵盖配置、合规性、应用程序和更新管理。

Windows Admin Center Virtualization Mode 则已经正式发布（GA），管理员可以通过该功能统一管理独立服务器和虚拟化基础设施。

微软表示，Azure 和 Azure Arc 仍将提供面向生产环境及关键业务服务器的云端管理能力。

预览版下载

微软目前已经开放 Windows Server 2028 Build 29706 预览版的镜像下载，提供标准版、数据中心版以及仅供虚拟机评估使用的 Azure 版。其中，标准版和数据中心版提供桌面体验与 Server Core 两种安装选项。

镜像方面，LTSC 预览版 ISO 提供 18 种语言，VHDX 镜像仅提供英语版本。Azure Edition 预览版则提供英语 ISO 和 VHDX 镜像。

需要注意的是，Build 29531 是微软此前建立的新预览版基线。Build 29531 之前的 Windows Server vNext 预览版本不支持直接升级到新基线，测试用户需要重新安装 Build 29531 或更新版本，之后才能继续升级后续预览版本。

微软暂未公布 Windows Server 2028 正式版的具体上市时间。当前公开预览版本仅供测试使用，不建议部署在生产环境中。

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