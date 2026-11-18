IT之家 11 月 18 日消息，据外媒 TechCrunch 报道，英伟达持有的非上市公司股权价值持续攀升。当地时间 17 日公布的数据显示，这部分资产目前价值 655 亿美元（IT之家注：现汇率约合 4,375.31 亿元人民币），较今年 1 月披露的 220 亿美元（现汇率约合 1,469.57 亿元人民币）大幅增加。增长既来自新增投资，也得益于部分现有被投企业估值上调。

仅上一季度，英伟达就投入 160 亿美元（现汇率约合 1,068.78 亿元人民币）进行股权投资，本财年前九个月的累计投入更达到 580 亿美元（现汇率约合 3,874.32 亿元人民币）。

其中既有对上市公司的股票投资，也有对非上市企业的股权投资。与上一财年相比，英伟达今年明显加大了投资力度。2025 年 11 月，公司披露的上一财年前九个月股权投资额仅为 50 亿美元（现汇率约合 333.99 亿元人民币）。

不过，黄仁勋离开管理岗位、由临时 CEO 科莱特 · 克雷斯接任后，英伟达是否还会维持如此大规模的投资，仍是未知数。

英伟达在 2023 年末曾明确提出，公司投资初创企业是为了扩大 AI 生态，重点支持能够改变行业格局、创造新市场的企业。

据 PitchBook 统计，近三年来，英伟达已投资近 350 家初创企业，投资对象涵盖 Anthropic、OpenAI 等 AI 公司，Thinking Machines 和 Reflection 等新兴 AI 实验室，Lambda、Nscale 和 Crusoe 等新型云服务商，以及 AI 基础设施、机器人和应用开发领域的其他初创企业。

除了投资初创公司，英伟达也在为数据中心建设提供大量资金支持。公司披露的担保总额达到 1,180 亿美元（现汇率约合 7,882.24 亿元人民币），其中 1,050 亿美元（现汇率约合 7,013.86 亿元人民币）用于为 OpenAI 在俄亥俄州的 5,000 亿美元（现汇率约合 3.34 万亿元人民币）数据中心项目提供兜底担保。

英伟达此前通过动用相当一部分超额现金流来支持上述投资和融资承诺。克雷斯在财报电话会上表示，公司会继续为优质客户提供融资支持，但随着市场逐渐成熟、融资渠道不断增加，英伟达将严格评估未来的投资、承诺和担保。

风险投资行业更关心的，是黄仁勋不再掌舵后，英伟达还会不会像过去一样积极扶持初创企业。

据报道，黄仁勋频繁进行大规模投资的做法一直让克雷斯颇为担忧。多名投资者向 TechCrunch 透露，他们预计克雷斯会收紧初创企业投资策略，不仅会更加严格地筛选新投资项目，也会减少对现有被投企业的资金支持。

克雷斯还透露：“在本财年最后一个季度及今后，我们打算将扣除战略用途后的全部超额自由现金流返还给股东。”