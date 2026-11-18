IT之家 11 月 18 日消息，比亚迪集团-品牌及公关处总经理李云飞和比亚迪集团-方程豹事业部总经理熊甜波今日合拍视频，预热方程豹钛 9 新车。

李云飞表示，今年，比亚迪已经打了两张技术牌（二代刀片电池闪充技术 + 智驾兜底）。他透露，年内第三个黑科技即将重磅发布，首搭车型为方程豹钛 9。

据IT之家此前报道，比亚迪方程豹钛 9 车型将于 11 月 19 日上市，车辆已抵达全国 12 城 21 门店，新增 20 城已发运在途即将抵达。钛 9 也是方程豹品牌当前唯一一款 9 系旗舰车型，全系标配四项技术：

首发首搭 DMS 全新混动平台：DMS 专为钛系列打造，从底盘结构到动力调校全面优化；

比亚迪闪充技术 + 二代刀片电池：能实现 5 分钟充好，9 分钟充饱，零下 30° 只多 3 分钟；

云辇-A 车身控制系统 (含路面预瞄)：提前感知前方路面起伏，主动调节悬架阻尼，铺装路面、非铺装路面从容通过；

iATS 智能全地形：智能识别路况并自动调整驾驶模式，冰雪、沙地、泥地、碎石，系统自动匹配最合适的动力输出与底盘设定。

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