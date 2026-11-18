IT之家 11 月 18 日消息，《GTA 6》媒体评测已经解禁，从各个方面来看，《GTA 6》都是一款体量惊人的游戏。但玩家究竟需要投入多少时间，才能体验到游戏的全部内容？IGN 称，考虑到地图规模之大，以及其中令人惊叹的细节丰富程度，想要彻底探索这款游戏，可能需要花上好几年。即使通关主线剧情数小时后，玩家仍可探索地图，寻找各种隐藏秘密。

不过，可以先给大家一个参考：通关《GTA 6》主线剧情究竟需要多长时间。

IT之家注意到，IGN 收集了 IGN 及其姊妹网站 Eurogamer 和 Pure Xbox 四位编辑的实际游戏时长，以展示不同玩家的通关时间可能存在多大差异。下面就来看看，他们分别花了多长时间通关《GTA 6》，采用了什么样的游戏方式，以及在游戏中将时间主要花在了哪些事情上。

四位编辑中，最快的一位花了 42 小时通关《GTA 6》，而耗时最长的一位则用了 115 小时才看到游戏制作人员名单滚动播放。

每个人的游戏习惯都不一样。接下来将详细介绍每位编辑的游玩方式、通关所用时间，以及他们对游戏时长的一些独特看法。

玩家通关后，也可以在 How Long To Beat 网站提交自己的游戏时长，看看自己与其他玩家相比处于什么水平。

西蒙 · 卡迪（Simon Cardy）——IGN 资深编辑

通关时间：70 小时

《GTA 6》是一款体量庞大的游戏。事实上，我花了 70 个小时才看到结局演职员表滚动播放，但有时候仍然觉得自己的游玩节奏太快了。 刚开始时，我主要沿着主线推进，重点完成第一章中杰森和露西亚的主要任务，因为当时我还不太清楚接下来的旅程究竟会有多长。在某种程度上，游戏开篇的整个章节都像是一段加长版新手教程。 等到第二章真正进入状态后，我开始放慢节奏，确保完成所有可选任务，再继续推进下一段剧情。此后，我一直采用这种方式游玩，直到抵达结局。 不过，这只是我目前发现的多个结局中的第一个。我还不确定这对情侣的故事究竟有多少种收尾方式，但目前已经找到了四种。至于具体是哪几种，以及如何触发，就留给大家自己探索了。 第一次通关时，我一共花了 70 个小时，完成了游戏 100% 完成度清单中的 71%。这意味着，莱奥尼达州还有大量活动、收藏品、待偷窃的汽车以及值得结识的人物等着我去发现。 此后，我又投入了 30 个小时，却只将完成度提高了 1%。原因是我一直在慢慢探索这张庞大的地图，而它的范围远远超出了罪恶城（Vice City）。 游戏中的收藏品数量多得惊人，其中包括数百张扑克牌。每次偶然发现一张，都像是在大海捞针。 不过，这些事情可以留到以后再做，真正达成 100% 完成度也是如此。 目前，我已经重新开了一个存档，再次进入第一章，准备看看当我尽可能让杰森和露西亚的关系保持冷淡时，游戏剧情会发生怎样的变化，任务又会出现哪些不同的分支。 说实话，这并不容易。Rockstar 非常出色地塑造了两人之间的感情。在最初的 70 个小时里，我一直忍不住让他们保持最高的亲密关系状态。现在却要亲手拆散这对情侣，感觉实在有些难受。 不过，为了实验，也只能这么做了。

卢克 · 赖利（Luke Reilly）——IGN 资深编辑

通关时间：115 小时

由于获得了非常难得的机会，我有三个多星期的时间专门体验《GTA 6》，以便完成 IGN 的游戏评测。因此，我实际上可以完全按照自己纯粹为了娱乐而玩游戏时的习惯来体验它。 对我来说，这意味着随时可能被各种小游戏吸引，主动探索有趣的区域，遇到陌生人时也会停下来看看。我几乎从未因为觉得应该优先推进主线任务，而放弃自己真正想做的事情。 结果就是，我花了 115 个小时才抵达《GTA 6》的最终结局。 在我的游玩方式下，杰森和露西亚始终保持着职业犯罪分子的评价等级。我通常会选择非致命方式制服普通执法人员，通过扎破轮胎让车辆失去行动能力，而不是直接朝挡风玻璃开枪。对于普通平民，我也尽量不去伤害。 直到故事结束，我总共只杀死了 11 名平民，而且全部属于意外。 目前，我已经体验了两种结局。通关主线后，我的整体完成度达到了 72%。不过，我觉得自己可能会直接重新开始游戏，而不是继续用当前存档追求 100% 完成度。 原因很简单：我真的很想从头再体验一次，而且这次要玩得更慢。 我想参加更多赛车活动、钓更多鱼、探索更多地方。我想看看在没有任何时间限制的情况下，自己究竟需要多久才能通关，即使之前的时间限制已经相当宽裕。 另外，我能不能做到在整个游戏过程中一个平民都不杀？现在就准备揭晓答案了。

克里斯 · 塔普塞尔（Chris Tapsell）——Eurogamer 主编

通关时间：65 小时

我大约花了 65 个小时完成《GTA 6》的主线剧情。我猜，与其他评测人员相比，这应该算是比较快的。不过，这背后有一个原因：在游戏最后四分之一的流程中，我选择将注意力集中在主线剧情和角色相关的支线任务上。 临近结局的一小段时间里，我甚至会在不同任务之间乘坐游戏内的出租车，借此实现类似快速旅行的效果，加快剧情推进速度。 这么做一方面是想测试这种方式会对游戏世界产生什么影响。毕竟，玩家在路上探索时才能发现游戏中大量内容，那么跳过这些路程又会发生什么？另一方面，也是为了确保自己能够按时通关。 尽管如此，我仍然完成了所有自己知道的角色专属支线任务，目前只剩下几条由“随机事件”触发的重要任务线尚未完成。当然，我感觉游戏中还有几十个规模较小的随机事件等待发现。 地图上仍有一些角落没有得到充分探索，而钓鱼、潜水和赛车等系统，我也只体验了其中一小部分。 考虑到还要完成存款目标、所有支线活动，更不用说单纯在游戏世界里闲逛、按照自己的兴趣探索，我觉得自己还需要投入远超 100 个小时。 我不太认为大多数玩家能够在 70 个小时以内通关主线，说实话，我也不建议大家这么做。 慢慢体验吧！这款游戏最精彩的地方，恰恰在于放慢脚步。

弗雷泽 · 吉尔伯特（Fraser Gilbert）——Pure Xbox 编辑

通关时间：42 小时