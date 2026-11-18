IT之家 11 月 18 日消息，《GTA 6》已经在全球部分地区登陆 Xbox 和 PlayStation 平台。许多玩家最关心的问题之一，就是这款游戏的地图究竟有多大？IT之家注意到，Kotaku 编辑 Zack Zwiezen 在 Rockstar 这款开放世界新作中进行了步行、驾车和驾驶飞机横穿地图的测试，看看在这片庞大的游戏世界中，从南到北究竟需要多长时间。

《GTA 6》是什么游戏，以及为什么有这么多人期待它发售，相信已经不需要过多介绍。下面直接来看实测数据。

首先，Zack 尝试徒步横穿整个地图。为此，他选择了地图最南端能够抵达的陆地区域，然后尽可能沿着直线向北行走，尽量避免绕路。

不过，由于途中会遇到鳄鱼，或者一些根本无法攀爬的悬崖，有时不得不稍微改变路线。刚开始时，由于地图最南端由多个岛屿组成，只能沿着公路逐步向北前进。越过这些岛屿后，基本就可以一路向北徒步，途中没有遇到太大阻碍。

当 Zack 抵达地图最北端时，便停止了计时。最终，Zack 花了 3 小时 21 分 20 秒才徒步走完整个《GTA 6》地图。

徒步结束后，Zack 原路折返，改为跑步横穿地图。路线与之前基本相同，途中同样需要躲避鳄鱼和其他野生动物。即使全程不断跑步和冲刺，Zack 仍然花了 1 小时 41 分钟才抵达另一端。

相比之下，跑步横穿《GTA 5》的地图大约只需要 30 分钟，徒步则需要约两个半小时。

你可能会好奇，为什么跑步横穿《GTA 5》地图的跑步时间不到《GTA 6》的三分之一，但两款游戏的步行时间差距却没有这么明显。

Zack 认为，这主要是因为《GTA 5》中的角色可以无限冲刺，而且移动速度似乎也更快。《GTA 6》中的杰森和露西亚则拥有体力条，限制了他们能够以最高速度持续冲刺的距离，整体移动速度似乎也稍慢一些。

接下来，Zack 找来一辆中档轿车，以露西亚的身份从地图最南端的道路出发，沿着高速公路和快速路一路向北，最终抵达游戏地图最北端的一条土路。

通过驾车横穿整个地图，Zack 一共花了 10 分 53 秒。

需要说明的是，Zack 并没有遵守限速规定，而是像个疯子一样在车流中穿梭，尽可能保持高速行驶。即便如此，以最高速度沿高速公路行驶，横穿整个地图仍然需要将近 11 分钟。

相比之下，网上有玩家发布的视频显示，高速驾车横穿《GTA 5》的地图大约只需要 8 分钟。

最后，Zack 找来一架螺旋桨飞机，从莱奥尼达州最南端的陆地区域飞往最北端。整个飞行过程只花了 5 分 51 秒。

有些玩家可能会拿这些数据与过去几代《GTA》作品的地图进行比较。也有人可能会对《GTA 6》的地图感到失望，因为驾车横穿地图并不需要一个小时。

但 Zack 称，作为一名已经投入 130 多个小时体验《GTA 6》的玩家，可以肯定地说，这张地图给人的感觉非常庞大。最近，Zack 特意重新启动了《GTA 5》，想对比一下两款游戏的地图。结果发现，与《GTA 6》相比，《GTA 5》的世界显得相当狭小，而且空旷得多。

此外，这些横穿地图所花费的时间，也无法充分体现《GTA 6》在各个维度上的庞大规模。

游戏中有更多可以进入的建筑、可以探索的水下区域，以及大片等待玩家深入探索的荒野。因此，虽然这些实测数据很有参考价值，但并不能完整反映游戏世界的真实规模。

如果你原本担心《GTA 6》的地图不够大，那么大可放心。在投入 100 多个小时、完成主线剧情和大部分重要支线任务之后，Zack 的地图上依然有一些区域从未去过。