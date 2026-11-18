IT之家 11 月 18 日消息，今天（18 日）晚间开始，全球各地纷纷进入《GTA 6》时间，全球预计会有不少上班族打算请假，争取第一时间玩上游戏。

有学校也担心学生会为了玩《GTA 6》而逃课，甚至想出了一些不同寻常的办法来保证出勤率。

据英国 BBC 报道，北爱尔兰贝尔法斯特男子模范学校决定用抽奖鼓励学生 11 月 19 日按时上课。只要周四和周五连续两天到校，就有机会赢得 XBOX 或 PlayStation 礼品卡。

学校准备了两张礼品卡，每张价值 70 英镑（IT之家注：现汇率约合 616.8 元人民币）。抽奖活动也将配合国际男性健康日举行，并为慈善机构募款。

校方在致家长的信中提醒，玩游戏之类的活动可以留到周末，呼吁所有家长和监护人确保孩子在 11 月 19 日星期四正常到校。

11 月 19 日，恰好是 15 岁和 16 岁学生参加英国普通中等教育证书（GCSE）数学考试的日子。校方在信中强调，良好的出勤率是学业成功最重要的指标之一。

目前，学校不希望重演 2013 年的“GTA 流感”，当年《GTA 5》发售当天，有学生为了玩游戏而逃课。

贝尔法斯特男子模范学校校长玛丽 · 蒙哥马利解释，抽奖奖励是学生自己提出的主意。他们原本希望直接把《GTA 6》作为奖品，但考虑到游戏的年龄分级为 18 岁以上，学校没有采纳，而是改为提供 Xbox 或 PlayStation 礼品卡。

该校 17 岁的学生迈克尔接受 BBC 采访时提到，玩游戏能帮助年轻人放松心情、缓解考试压力。本周还要参加 GCSE 科目考试，因此适当放松尤为重要。

当然，想为了《GTA 6》请假一两天的也不只有学生。招聘服务网站 Zety 的一项调查称，每 10 名员工中就有 1 人计划请假玩游戏。