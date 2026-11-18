IT之家 11 月 18 日消息，MINISFORUM（铭凡）现已通过国行电商渠道销售 5L 紧凑台式整机 T5 Max-388。

该机型基于 AMD 锐龙 AI Max+ 388 处理器，配备 48GB 的 LPDDR5-6400 内存，预装 1TB SSD 存储，到手价 9699 元。

T5 Max-388 三维 225×96×228 (mm)，内置 350W 电源；采用相变 TIM + 6 热管 + 1 轴流风扇的散热系统，满载噪声 34.8 dB；提供 1 个额外的 M.2 2280 (PCIe Gen4 ×4) 盘位；配备联发科技 MT7925 无线网卡，支持 Wi-Fi 7 & 蓝牙 5.4。

其正面提供 1 个 USB-C、2 个 USB-A 5Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、2 个音频插孔；反面提供 1 个 USB-C 40Gbps、1 个 USB-C 3.2、2 个 USB-A 10Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、1 个 HDMI 2.1 (FRL)、1 个 DisplayPort 2.1、1 个 2.5GbE RJ-45、3 个音频插孔。

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