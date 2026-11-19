IT之家 11 月 19 日消息，据 SammyGuru 今日报道，该媒体在三星最新 One UI 9.5 测试版固件中发现了 Galaxy Buds Active 的大量信息，这款耳机采用耳挂式入耳设计，支持 IP68 防水与主动降噪。

IT之家从报道获悉，Galaxy Buds Active 的耳挂会环绕耳廓上方，但它并不是开放式耳机。三星在教程中提示用户先将耳塞放入耳道，再向上旋转耳机，直到佩戴稳固。该耳机随附两种不同类型的耳塞，用户可以混搭组合，以改善音质并形成防水密封。

防水方面，三星固件将该耳机标注为 IP68 等级，并描述其可在出汗或接触水时受到保护。三星提示，耳机沾水后应甩掉积水，用软布擦干后再放回充电盒。SammyGuru 指出，该等级仅针对耳机本体，未涉及充电盒，固件中也没有游泳相关的认证信息。

操控方面，单击可播放或暂停，双击切换下一曲或接听、挂断电话，长按可唤起 AI 助手或拒接来电。长按操作也可以设置为音量调节，耳机还提供耳塞贴合度测试。

音频方面，Galaxy Buds Active 支持主动降噪、环境音及环境音音量调节、降噪等级调节，并可在通话中使用环境音。声音菜单还包含均衡器、360 Audio、对话增强与响度标准化，支持最高 96kHz 的 UHQ 音频与超宽带语音，另有游戏模式。据报道，360 Audio 在该耳机上不包含头部追踪。

连接方面，该耳机支持无缝连接、Auto Switch 与通话自动切换，并可在 Auracast 广播收听菜单中使用。

报道同时提到，Galaxy Buds Active 没有提供自动入耳检测，取下耳机后不会自动暂停播放或切换通话，诊断菜单中也没有佩戴检测项目；同时，它不支持头部手势与单耳降噪控制。

截至发稿，三星尚未公布 Galaxy Buds Active 的售价、续航、配色与发布时间，也不清楚该耳机是否会在中国内地市场推出。