IT之家 11 月 19 日消息，谷歌昨日（11 月 18 日）发布公告，宣布 Google Play 全新“自适应应用质量标准”，将折叠屏和大屏体验从“加分项”变成“准入门槛”，并计划从 2027 年 4 月开始，开发者必须满足折叠屏和大屏设备的最低适配要求，否则应用将无法在 Google Play 发布或更新。

IT之家援引博文介绍，谷歌将应用适配划分为三个层级：

第 3 层级：自适应就绪（Tier 3：Adaptive ready）：应用必须填满可用的显示区域，不采用信箱模式或兼容模式。应用必须在旋转、折叠 / 展开和调整大小期间保留状态（滚动位置、文本输入、媒体播放），同时支持多窗口模式。

全屏应用内容。

第 2 层级：自适应优化（Tier 2: Adaptive optimized）：评估自适应多窗格布局，避免界面元素拉伸，并针对可折叠设备、平板电脑和其他大屏设备上的外部键盘、鼠标、触控板和触控笔输入提供基本支持。

多窗格布局。

第 1 层级：自适应差异化（Tier 1: Adaptive differentiated）：评估媒体、视频、阅读和多任务处理应用的桌面模式和书本模式、相机连续性、互动式画中画和多实例支持。

感知可折叠设备的折叠状态。

新规重点解决折叠屏上应用显示不完整、切换屏幕后使用中断等问题。按照最低的 Tier 3 标准，应用必须充分利用可用显示区域，不能依赖黑边或兼容模式运行；在旋转、折叠、展开及调整窗口大小时，需要保留阅读位置、已输入文字和媒体播放状态，同时支持多窗口使用。

在约束措施方面，自 2027 年 4 月起，开发者除提供原有的两张手机截图外，还需提交三张折叠屏截图，覆盖规定比例的展开内屏和折叠外屏。这些截图可通过真机或安卓模拟器获取，目前已开放上传。

谷歌表示，用户手中的安卓生态大屏设备已超过 5.8 亿台。后续质量框架将逐步纳入更高等级要求，涉及多栏布局、外接输入设备及折叠姿态专属体验，并扩展至平板等设备。

到了 2027 年 8 月，新应用和更新还需要面向 Android 17 的 API 37，进一步配合大屏窗口和方向适配规则。

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