IT之家 11 月 19 日消息，网易《逆水寒：新世界》官宣，逆水寒首个“赛事月”将于 4.2.2 新版本正式开启。

12 月 7 日，【万仞争锋】与【寒棋杯】同步开启，渠道服正式加入赛场，【万仞争锋】首度开放直邀名额。

【万仞争锋】与【寒棋杯】将正式支持渠道服参赛，成为逆水寒迄今为止参赛范围最大、含金量最高的顶尖赛事。

除了规模，含金量最高还体现在赛制方面：

【万仞争锋】将首度开放直邀机制 ，帮会联赛积分榜与俱乐部积分榜共产生 16 个名额。各大帮会在联赛中流的汗、俱乐部曾经拼出来的荣耀，都能换成小组赛的门票。同时，从海选真刀真枪杀出重围的黑马，也多了一分凭本事逆天改命的机会，避免了“提前撞上夺冠热门”的可能性。最终，四大赛区的冠军，还将进行一场“终极之战”。

【寒棋杯】方面，第四赛季「九霄龙吟」才刚满月：所有弈手都将从同一起点出发，拼的就是最纯粹的理解与决策。全新的“龙图”“龙魂神器”，也将为对局增添无限的可能性。

双赛同启，福利也要加倍。本次万仞与寒棋的应援战令首次彻底打通。

无论为俱乐部助威，还是为棋手喝彩，都可拿满战令奖励。购买并升级战令，可收获铜钱、鉴石神凿等极品宝贝，还可拿下全新专属时装：

除了新衣，应援币商店中还可免费兑换专属坐骑【纵跃 · 竹影月刃】。无论猜中猜错，都有应援币拿。

不仅如此，本届万仞新增「全服共庆赏英豪榜」。只要本服俱乐部打进赛区 32 强即可上榜。本服最好成绩冲得越高，赛事结束后全服玩家开出的“共庆宝箱”就越豪华。

IT之家从官方公告了解到，两项赛事同时开打，将为玩家带来共计 14 天的赛事直播。从 12 月 20 日一路战至 1 月 20 日，两大赛事将从小组赛起全程轮番直播。最终的最高潮，将锁定在“双料周末”：

1 月 16 日 见证【寒棋杯】棋王加冕

1 月 17 日 见证【万仞争锋】各赛区冠军诞生

1 月 20 日更有【万仞争锋】四大赛区冠军的巡回赛之战

除了连续半个月赛事直播，场下的观众也有全新的参与方式：

【冠军之路】竞猜 ：从三十二强到决赛，全程开放赛事预测。按猜中情况累计积分换大奖，方案支持一键分享与导入。

【全新助威】玩法 ：为主队使用助威道具，不仅自己能解锁各档位奖励，还能帮俱乐部争夺专属助威称号。

观赛拿纹玉：直播间还将开启“狂暴掉落”，包括 880 纹玉、绑凿与缚龙签，只要观赛就有机会获得。决赛日，更有额外 1680 纹玉福袋掉落。

12 月 7 日中午 12 点，《逆水寒：新世界》首个赛事月开打，【万仞争锋】【寒棋杯】同时开启报名。